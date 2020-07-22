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22 июля 2020, среда, 09:23 493
СМИ 2020-07-22T09:26:08+03:00
Українські Новини
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк

Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк

Елена Новикова
Ретинги. Фото:
Ретинги. Фото: "Рейтинг"

Рейтинг европейских стран по уровню криминогенной обстановки, в котором Украина занимает первое место, опубликованный сайтом Numbeo, - безоснователен и не подтверждён никакими реальными данными. Об этом говорится в журналистском расследовании "Кто хочет, чтобы Украину считали самой криминальной страной Европы, или немного о фейковых рейтингах", опубликованной изданием Голос.UA.

"На портале Numbeo в текущем месяце появился рейтинг, согласно которому Украина заняла первое место - как самая криминальная страна Европы. В рейтинге отсутствуют источники данных и их верификация, критерии подсчёта и количественные показатели. Управляет сайтом и ведёт учёт данных всего одно лицо – его создатель Младен Адамович, серб по происхождению, проживающий в Белграде", - говорится в материалах расследования.

Создатель сайта заявлял, что лишь частично основывается на официальных данных, в основном беря информацию из специального опросника, в котором участвуют неизвестные пользователи.

"Для подготовки данных об Украине было использовано мнение на основании 1126 опросов. Как выбирался этот круг опрошенных – остаётся загадкой. Можно предположить, что механизм работы сайта следующий. М.Адамович получает запрос на определённый результат в своём "рейтинге". Под этот результат заполняется необходимое количество анкет-опросников (а возможно и минуя процесс) и выдаётся результат с громким названием "мировой индекс". Следует отметить, что ни одно серьёзное издание не ссылалось на ресурс в публикациях, связанных с исследованиями в области криминогенной ситуации", - отмечают журналисты.

Авторы подчёркивают, что пользователям стоит доверять рейтингам, которые учитывают главный фактор, влияющий на снижение индекса по безопасности населения в Украине – военный конфликт на Донбассе.

"Стоит обратить внимание на социсследование "Рейтинг восприятия и оценки населением внутренней безопасности в Украине", проведённое КМИСом по заказу Консультационной миссии ЕС в Украине по реформированию сектора гражданской безопасности. Базировалось оно на испытанной методологии социологической службы ЕС "Евробарометр" по методике САТІ и проводилось с 19 по 25 мая 2020 года среди 2003 респондентов, проживающих равномерно по всей территории Украины", - отмечают журналисты.

Согласно этому исследованию, несмотря на продолжающуюся вооружённую агрессию и дестабилизирующее влияние со стороны РФ, связанный с этим нелегальный оборот оружия, пандемию COVID 19 и связанную с ней экономическую рецессию, благодаря усилиям системы МВД и других правоохранительных органов 65% населения считает Украину безопасным местом для проживания.

Ещё одним аспектом, который нивелирует тезис о том, что "Украина криминальная страна", являются показатели роста доверия и одобрения населением деятельности органов системы МВД и правоохранительной системы в целом.

"По данным различных независимых социологических исследований за последние два года уровень доверия населения к органам системы МВД вырос в среднем на 20%. Такое сложно представить в стране с самым низким уровнем безопасности в Европе! Итог: не стоит забывать, что заангажированность некоторых СМИ, тиражирующих фейковые рейтинги с сомнительными источниками – это один из ключевых факторов ведения против Украины жёсткой гибридной войны", - подчёркивается в публикации.

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