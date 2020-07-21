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  • Системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке, - эксперт
21 июля 2020, вторник, 14:36 1645
Политика 2020-07-21T15:00:02+03:00
Українські Новини
Системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке, - эксп

Системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке, - эксперт

Анна Рудык
Александр Охрименко. Фото: Фейсбук/Александр Охрименко
Александр Охрименко. Фото: Фейсбук/Александр Охрименко

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен, - передает УНИАН.

В международных табачных компаниях удивлены резким ростом давления на иностранных инвесторов - через Антимонопольный комитет, отдельных народных депутатов и судебную власть 

Напомним, в октябре 2019 г. АМКУ оштрафовал все ведущие международные табачные компании, работающие в Украине, а также компанию «Тедис Украина» на общую сумму 6,5 млрд. грн. – якобы за монополизацию оптовой торговли сигаретами. 

Ведущие юристы Украины сомневаются в законности решения Антимонопольного комитета. Более того, они считают, что АМКУ этими штрафами пытается переложить с себя ответственность за монополизацию рынка. Ведь еще в 2010-2011 г. он выдал все необходимые разрешения, которые и привели к монополизации. 

- Системное давление на международные табачные компании, работающие в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. 

Эксперт напомнил, что все табачные компании, на которые оказывается давление – «Бритиш  Американ Тобакко», «Филип Моррис», JTI и «Империал Тобакко» - входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. За прошлый год они заплатили более 40 млрд. грн. табачного акциза. Компании обеспечивают десятки тысяч рабочих мест на своих производствах и в смежных бизнесах, обеспечивают десятки миллионов долларов валютной выручки от экспорта из Украины. 

Напомним, в октябре-ноябре 2019 г. в Украине уже случился масштабный табачный кризис, из-за которого госбюджет Украины потерял более 2,5 млрд. грн. Из-за законопроекта №1049 в октябре-ноябре 2019 р. четыре табачные компании были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания «Бритиш  Американ Тобакко» тогда даже полностью остановила производство на своей фабрике в Прилуках.

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