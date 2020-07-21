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21 июля 2020, вторник, 17:47 266
Верховная Рада и партии 2020-07-21T18:30:20+03:00
Українські Новини
Рада хочет снизить возраст молодежи до 29 лет: молодым людям предоставят долгосрочные кредиты и рабочие места

Рада хочет снизить возраст молодежи до 29 лет: молодым людям предоставят долгосрочные кредиты и рабочие места

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Молодость, Молодежь, Возраст молодежи
Молодежь. Фото: depositphotos
Молодежь. Фото: depositphotos

Пока для самореализации молодежи больше 70% украинцев рекомендуют им уезжать из Украины, Верховная Рада намерена установить возраст молодежи в пределах 14-29 лет.

За принятие законопроекта №3718 за основу проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

На данный момент возраст молодежи установлен в пределах 14-35 лет.

Законопроектом предлагается создать Национальный совет по вопросам молодежи как консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров, предоставить право представительским и исполнительным органам Крыма, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления создавать молодежные советы, как консультативно-совещательные органы, а также назначать советников по вопросам молодежи.

Документ предусматривает создание Украинского молодежного фонда - бюджетного учреждения, деятельность которого направляется и координируется Министерством молодежи и спорта.

При этом наполняться фонд будет не только за счет бюджетных средств, но и предусмотрена возможность привлечения целевых грантов и международной помощи.

Согласно законопроекту, предусматривается возможность получения за счет средств государственного или местных бюджетов льготных долгосрочных кредитов для получения образования в учреждениях образования независимо от формы собственности и сферы управления, для молодых граждан, не имеющих детей, ставка по кредиту составит 3%.

Те, кто имеет одного ребенка, освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом, молодым гражданам, имеющим двух детей, государство погашает 25% суммы обязательств по кредиту, а тем, кто уже имеет трех и более детей, - 50% суммы обязательств по кредиту.

Кроме этого предлагается обеспечить предоставление первого рабочего места трудоспособной молодежи на срок не менее 2 лет после окончания учебы.

Как сообщали Українські Новини, ІТ, реклама и сфера услуг: куда трудоустраивается молодежь и сколько зарабатывает.

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