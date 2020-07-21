Деркач пришел в Раду в футболке "Конец грантоедскому беспределу"

Андрей Деркач пришел в Раду в футболке с надписью "Конец грантоедскому беспределу". Об этом народный депутат написал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, футболкой Конец грантоедскому произволу он потроллил грантоедов, а заодно и напомнил им, что все хорошее – в их жизни, рано или поздно закончится.

"За 15 лет в Украине построена коррупционная система распределения международной технической помощи. 5,3 млрд долларов МТП, по данным Счетной палаты, израсходовано без надлежащего контроля", – сообщил Деркач.

Он подчеркнул, что по некоторым хищениям уже открыты уголовные дела – как, например, по схеме Шабунина и Шерембея.

"Напомню, речь идет о схеме по расхищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем БО "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ). В 2015–2017 гг. через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло 142,9 млн долларов США", – отметил Деркач.

Подробнее об этом кейсе, кто пропустил, можно узнать в интервью с Джулиани, написал Деркач.

По словам нардепа, таких примеров – десятки.

"Программа поддержки реформы Генпрокуратуры: миллионы долларов, потраченные впустую. Среди экзотических случаев – программа, которая должна укрепить у людей уверенность в себе. 36 млн долларов, на минуточку! В феврале я передал Джулиани таблицу из 20 кейсов с нарушениями грантоедов. Время идет – таблица разрастается. Растет и моя уверенность, что необходимо положить конец грантоедскому беспределу", – резюмировал Деркач.