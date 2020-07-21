Системний тиск на міжнародних інвесторів, що працюють в Україні, може призвести до хаосу на ринку, - експерт

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що системний тиск на міжнародних інвесторів, що працюють в Україні, може призвести до хаосу на ринку і втрат держави на десятки мільярдів гривень, - передає УНІАН.

В міжнародних тютюнових компаніях здивовані різким зростанням тиску на іноземних інвесторів - через Антимонопольний комітет, окремих народних депутатів і судову владу

Нагадаємо, в жовтні 2019 р. АМКУ оштрафував всі провідні міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, а також компанію "Тедіс Україна" на загальну суму 6,5 млрд грн – нібито за монополізацію оптової торгівлі сигаретами.

Провідні юристи України сумніваються в законності рішення Антимонопольного комітету. Більше того, вони вважають, що АМКУ цими штрафами намагається перекласти з себе відповідальність за монополізацію ринку. Адже ще в 2010-2011 р. він видав всі необхідні дозволи, які і привели до монополізації.

"Системний тиск на міжнародні тютюнові компанії, що працюють в Україні, може призвести до хаосу на ринку і втрат держави на десятки мільярдів гривень" – прогнозує президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Експерт нагадав, що всі тютюнові компанії, на які чиниться тиск – "Бритіш Американ Тобакко", "Філіп Морріс", JTI та "Імперіал Тобакко" - входять у десятку найбільших платників податків України. За минулий рік вони сплатили понад 40 млрд грн тютюнового акцизу. Компанії забезпечують десятки тисяч робочих місць на своїх виробництвах і в суміжних бізнесах, забезпечують десятки мільйонів доларів валютної виручки від експорту з України.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді 2019 р. в Україні вже сталася масштабна тютюнова криза, через яку держбюджет України втратив понад 2,5 млрд грн. Через законопроєкт №1049 у жовтні-листопаді 2019 р. чотири тютюнові компанії були змушені різко скоротити виробництво і відкликати вже замовлені акцизні марки на сотні мільйонів гривень, а компанія "Бритіш Американ Тобакко" тоді навіть повністю зупинила виробництво на своїй фабриці в Прилуках.