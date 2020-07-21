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21 июля 2020, вторник, 14:33 239
Верховная Рада и партии 2020-07-21T14:33:01+03:00
Українські Новини
В платформе Бойко считают, что задачи, поставленные перед Парламентом украинским народом не выполняются

В платформе Бойко считают, что задачи, поставленные перед Парламентом украинским народом не выполняются

Татьяна Зотова
Верховная Рада, Парламент, Бойко, Заявление, Оппозиционная платформа - За життя, ОП-ЗЖ
Оппозиционая платформа - За життя. Фото пресс-службы
Оппозиционая платформа - За життя. Фото пресс-службы

"Монобольшинство Зе превратило парламент в машинку для обеспечения внешнего управления и провалило мирный процесс". Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы - За життя, размещенном на официальном портале партии.

"Год работы показал, что парламентское Зе-большинство, как и их предшественники, работает под диктовку внешнего управления. Задачи, поставленные перед парламентом украинским народом, - обеспечить мир, преодолеть экономический кризис, защитить людей от нищеты и бесправия - не выполняются. Лживые предвыборные обещания забыты, а надежды людей - преданы.

Вопреки воле избирателей в Верховной Раде IX созыва образован политический альянс Зе-власти и остатков режима Порошенко. Вместе они продали украинскую землю, закрепили деление граждан на сорта по языковому признаку. Вместе они блокируют мирный процесс. Работа над политической частью Минских соглашений не ведется", - консттируется в документе.

В заявлении подчеркивается, что социально-экономической политикой продолжает руководить МВФ. Принятые бюджеты гарантируют прибыли внешних кредиторов, вместо того, чтобы помочь отечественному производителю и украинским семьям.

Сегодня антинародный курс марионеточного парламента не пользуется поддержкой людей.

"Украинцы не хотят еще четыре года видеть, как депутаты предают их интересы и занимаются политической коррупцией. Не хотят слышать от "народных избранников" оскорбительные откровения о корабельных соснах, "некачественных" детях и принудительной стерилизации людей, которых нынешняя власть загоняет в нищету.

Оппозиционная платформа - За життя требует немедленного пересмотра повестки работы Верховной Рады. Вместо коррупционных и лоббистских законопроектов парламент должен сосредоточиться на работе над политической частью Минских соглашений, принятием антикризисных решений, направленных на помощь экономике и людям.

Мы требуем внесения изменений в Регламент работы Верховной Рады и расширения прав и возможностей оппозиции. За этот год мы разработали более ста законопроектов, которые необходимы стране и которых ждут люди. Но эти законопроекты заблокированы парламентскими Зе-монополистами.", - подчеркивается в документе.

"Год прошел. Пришло время изменить украинский парламент. Вернуть в его стены диалог, демократические принципы и ответственность перед гражданами. Если этого не произойдет - парламент должен уйти на перевыборы!", - резюмируется в заявлении партии ОП-ЗЖ.

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