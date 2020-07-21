Важно не потерять специалистов с реальным опытом расследования экономических преступлений, - Солодченко

При реформировании Государственной фискальной службы важно сохранить ее личный состав, ведь это высококвалифицированные специалисты с большим опытом расследования экономических преступлений, считает и.о. председателя ГФС Сергей Солодченко.

"Я хочу сохранить профессиональный личный состав службы, сейчас остался", - отметил он в интервью ресурсу Детектив Инфо.

Сергей Солодченко напомнил, что сейчас есть два законопроекта, которые предусматривают ликвидацию ГФС и создание нового органа по расследованию экономических преступлений.

"Сейчас есть два законопроекта, которыми ликвидируется налоговая милиция. Будет создан новый орган, в который будут принимать людей по конкурсу. Если решение о создании нового органа будет принято, то я буду стараться, чтобы личный состав, который сейчас есть, проходил конкурс и шел на службу в новую структуру ", - отметил он.

И.о. ГФС убежден, что сейчас важно не потерять специалистов, которые имеют опыт ведения оперативной работы по расследованию экономических преступлений.

Он напомнил, что в последнее время был обновлен весь руководящий состав службы, перед которым поставлена ​​задача наладить сотрудничество с бизнесом и проводить расследования, не вмешиваясь в его деятельность.

Что касается собственных планов, то Сергей Солодченко отметил, что не намерен держаться за кресло.

"Хочу привести в порядок эту службу и после этого смогу уйти. Ведь я пришел для того, чтобы ее реформировать". - сказал он.