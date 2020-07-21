подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Налоги
  • Важно не потерять специалистов с реальным опытом расследования экономических преступлений, - Солодченко
21 июля 2020, вторник, 14:15 656 Видео
Налоги 2020-07-21T15:00:03+03:00
Українські Новини
Важно не потерять специалистов с реальным опытом расследования экономических преступлений, - Солодченко

Важно не потерять специалистов с реальным опытом расследования экономических преступлений, - Солодченко

Петр Стуженко
Бизнес, Налоги, Расследование, ГФСУ, Солодченко
Сергей Солодченко. Фото: ГФСУ
Сергей Солодченко. Фото: ГФСУ

При реформировании Государственной фискальной службы важно сохранить ее личный состав, ведь это высококвалифицированные специалисты с большим опытом расследования экономических преступлений, считает и.о. председателя ГФС Сергей Солодченко.

"Я хочу сохранить профессиональный личный состав службы, сейчас остался", - отметил он в интервью ресурсу Детектив Инфо.

Сергей Солодченко напомнил, что сейчас есть два законопроекта, которые предусматривают ликвидацию ГФС и создание нового органа по расследованию экономических преступлений.

"Сейчас есть два законопроекта, которыми ликвидируется налоговая милиция. Будет создан новый орган, в который будут принимать людей по конкурсу. Если решение о создании нового органа будет принято, то я буду стараться, чтобы личный состав, который сейчас есть, проходил конкурс и шел на службу в новую структуру ", - отметил он.

И.о. ГФС убежден, что сейчас важно не потерять специалистов, которые имеют опыт ведения оперативной работы по расследованию экономических преступлений.

Он напомнил, что в последнее время был обновлен весь руководящий состав службы, перед которым поставлена ​​задача наладить сотрудничество с бизнесом и проводить расследования, не вмешиваясь в его деятельность.

Что касается собственных планов, то Сергей Солодченко отметил, что не намерен держаться за кресло.

"Хочу привести в порядок эту службу и после этого смогу уйти. Ведь я пришел для того, чтобы ее реформировать". - сказал он.

Больше новостей о: Бизнес Налоги Расследование ГФСУ Солодченко

ГФС рекомендует во время карантина проводить досуд...
Международные табачные гиганты идут в арбитражный ...
Карантин усадил мир на велосипеды, и они стали деф...
Полиция начала расследовать возможное убийство акт...
Захвативший автобус с заложниками в Луцке находился на психиатрическом лечении, - полиция
Полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры
Новости
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
Киев и Одессская область снова готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям 14:49
То, что происходит вокруг Окружного админсуда Киева, - это борьба за контроль над судебной системой, - Золотарев 14:45
Системное давление на международных инвесторов, работающих в Украине, может привести к хаосу на рынке, - эксперт 14:36
Рада снизила "зеленый тариф" 14:36
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
больше новостей
В Мариинском дворце состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Швейцарии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok