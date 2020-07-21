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  • В Украине с рынка утилизации промышленных отходов пытаются убрать единственную компанию, имеющую технологию переработки отходов бурения, — СМИ
21 июля 2020, вторник, 14:07 1738
Экономика 2020-07-21T14:08:42+03:00
Українські Новини
В Украине с рынка утилизации промышленных отходов пытаются убрать единственную компанию, имеющую технологию пе

В Украине с рынка утилизации промышленных отходов пытаются убрать единственную компанию, имеющую технологию переработки отходов бурения, — СМИ

Елена Новикова
Глеб Рыжов, менеджер проектов компании
Глеб Рыжов, менеджер проектов компании "ЭКОТЕК-ОИЛ"

 Украинская компания "ЭКОТЕК-ОИЛ" первая в стране внедрила технологию переработки отходов бурения - но столкнулась с "прессингом" со стороны правоохранительных органов. Об этом в интервью TK Media рассказал менеджер проектов "ЭКОТЕК-ОИЛ" Глеб Рыжов.

По его словам, уголовное преследование и попытки дискредитации со стороны прокурора Александра Пидлисного из Офиса генпрокурора Украины началось после выигранного тендера госпредприятия "Укргазвидобування" в 2019 году. И связано это с желанием вытеснить с рынка единственную технологию переработки отходов бурения и продолжить развозить эти отходы в посадки и на полигоны, распиливая при этом огромные бюджеты.

"Нами для "Укргазвидобування" была предложена технология утилизации отходов бурения "Фильтрующий бассейн". Суть её работы: на буровой ставится фильтрующий бассейн нужного диаметра. В него закачивается буровой шлам, добавляются реагенты, флокулянты, коагулянты, задача которых стянуть всю твердую массу и оттолкнуть воду. Вода стекает через фильтрующие элементы бассейна по обводному каналу и используется повторно, для приготовления бурового раствора, чем экономится вода из скважин. Когда бурение заканчивается, в бассейне остаётся сухой остаток, который может использоваться как вторсырье для подсыпки полигона ТБО, или как строительный материал. Мы решили две экологические проблемы: переработали отходы бурения, чтобы они не вываливались на полигон, и предоставили территориальной громаде грунт для подсыпки полигонов ТБО. Это можно сопроводить анализами, видео, активистами. Пожалуйста, смотрите, мы максимально открыты. Но когда работаешь два года на буровой, по пояс в этом шламе, что делаешь правильное дело, большим коллективом - а в итоге ко мне домой приходят "маски-шоу", амбалы с автоматами, обыск, хамство, то ты потом сидишь и думаешь, зачем было предлагать что-то новое, если все хотят оставить как было?", - говорит Глеб Рыжов.

Данная технология была внедрена впервые на буровых площадках АО "Укргаздобыча", что стало большим прорывом в решении такой проблемы, как отходы бурения. Ведь одна буровая – это от 5 тыс. тонн отходов, которые раньше просто развозились по посадкам и полигонам бытовых отходов. Теперь – это около 2 тыс. м3 воды, которая не достаётся из скважин и 3 тыс. тонн грунта. Грунт способен и дальше приносить пользу.

У самой "Укргаздобычи" не было и нет никаких претензий к компаниям: работа была выполнена, акты подписаны. Тем более что до появления "ЭКОТЕК-ОИЛ" такие отходы просто закапывали в ямы.

Несмотря на инновационный и более безопасный для экологии подход к работе, в течение последнего года "ЭКОТЕК-ОИЛ" и "ЭКО-ФОРС" стали фигурантами трех уголовных дел: по статьям о присвоении имущества, мошенничестве и нарушении экологической безопасности. Компании называют дела сфальсифицированными.

Уголовное дело о присвоении имущества уже фактически развалилось из-за отсутствия у прокурора доказательств, в деле о мошенничестве тоже нет ни потерпевших, ни доказательств, сейчас расследуется третье. 

Давление со стороны прокуратуры в "ЭКОТЕК-ОИЛ" и "ЭКО-ФОРС" связывают с отсутствием у них "крыши" в госорганах. До их выхода на рынок, говорят бизнесмены, утилизацией отходов занимались только фирмы, чьими конечными выгодополучателями были чиновники и представители силовых структур.

"Для меня полностью понятно, что единственная цель уголовного преследования — выбить с рынка технологию и вернуть всё "на круги своя". Ведь чтобы погрузить отходы и вывезти на ближайший полигон, много ума не надо", - делает вывод Глеб Рыжов.

Отметим, что 23 июня Печерский суд обязал Государственное бюро расследований открыть дело о возможном служебном подлоге в уголовном производстве о якобы мошенничестве, открытом против соучредителя "ЭКО-ФОРС" Игоря Высочина.

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