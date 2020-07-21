Задержание в Польше бывшего руководителя украинского автодора остается в центре внимания политических аналитиков. Свою точку зрения на период руководства отечественной дорожно-строительной инфраструктурой польского визитьера, обоснованно обвиняемого во взяточничестве высказал политический консультант руководителя Офиса Президента Украины Михаил Пололяк. Соответствующую заметку он разместил на персональной странице в социальной сети Facebook.

"заграничное... ворье)

Резонансное задержание экс-главы нашего Укравтодора Славомира Новака польскими силовиками замечательно сразу по нескольким простым причинам. О которых мы всегда прямо говорим, но которые все равно натыкаются у нас на непробиваемую "стену идиотов". Новаку, кстати, вменяют очень даже конкретные вещи - циничные прямые вымогательства откатов и крупных взяток в составе организованной группы на протяжении многих лет (2016-2019 гг). Т.е. некое пафосное существо хитро и жадно грабило нашу отрасль, после тихонько ушло в отставку (вместе с концом эпохи "бесславных ублюдков"), уехало к себе домой и наслаждалось жизнью. Пока тамошние силовики не взяли за шиворот наглеца. Казалось бы, все белее арктического снега... Но нет же. Для нас все это не важно. Ну грабил немножко). Так, а кто у нас не грабит? Важно, что он... отличный парень, потому что друг Туска и ряженых "патриотов"...

... Так вот. Во/первых, все эти якобы реформаторы с иностранными корнями, которых нанимали через хантинговые агенства (читай - через друзей друзей), часто оказываются банальными барыгами. Банальнейшими. Жлобинистыми и наглейшими. Бесталанными в администрировании. Но с очень раздутыми Эго. И с потрясающим навыком молча, но сердито грабить лоховатых uа-аборигенов... Т.е. в нас до сих пор часто срабатывает "комплекс провинциала", когда мы перед любым иностранцем восторженно замираем и не удосуживаемся даже проверить его компетенции... Во/вторых, задержания воров, что/то у нас утянувших, проходят везде. В Испании, на Кипре, в Австрии, в Германии и даже в Польше (как с Новаком). Но только не в Украине. Потому что у нас... некому задерживать. И незачем). А НАБУ, о которой столь пафосно любят рассуждать общественники и (опять же) иностранцы, скорее играет роль дорогостоящей PR-конторы для своих. Не более того...

... Ну и наконец, в/третьих. Стоит только голимого вора взять за голимые воровские руки, которые "ничего не воровали", как тут же на первый план сунется мерзкая физиономия какого-нибудь Омеляна (экс-министра), орущего во всю свою "глубокую глотку" о том, что это... "политические репрессии". Ага. "Не трогайте великолепного Новака. Мы с ним так работали, так работали"... Омелян буквально беспределен в собственной неадекватности и потому традиционно вещает от имени всей прогрессивной общественности: "хочу запевнити його (Новака), що українські громадяни вдячні йому за відновлення і запуск системи дорожного будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відбудовані тисячі кілометрів доріг". Фантастическая несуразица, которая убойно доказывает нам, почему все было и пока, увы, будет в хаосе. Потому что слишком много ещё упоротых, имевших даже временный большой статус, которые откровенных воров, взятых правоохранителям других стран, все равно продолжают называть светочами украинского "патриотизма")...", - констатировал Подоляк