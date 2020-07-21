подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Бывшее руководство Антимонопольного комитета создало новый табачный кризис, - СМИ
21 июля 2020, вторник, 10:01 738
Политика 2020-07-21T10:15:01+03:00
Українські Новини
Бывшее руководство Антимонопольного комитета создало новый табачный кризис, - СМИ

Бывшее руководство Антимонопольного комитета создало новый табачный кризис, - СМИ

Анна Рудык
Сигареты. Фото: pixabay
Сигареты. Фото: pixabay

За несколько дней до своего увольнения теперь уже экс-глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев попытался полностью парализовать работу 4 международных табачных компаний - "Бритиш  Американ Тобакко", "Филип Моррис", JTI и "Империал Тобакко" - которые входять в ТОП-10 украинских налогоплательщиков. За прошлый год эти компании суммарно заплатили более 50 млрд. грн. налогов. Об этом заявили в ассоциации "Укртютюн", передают Комметарии.

В частности, в исках о взыскании штрафов, экс-глава АМКУ настаивал на аресте банковских счетов и имущества табачных компаний.

Экономисты предупреждают, что такое незаконное давление на крупных иностранных инвесторов может создать новый табачный кризис в Украине. Это создаст новые проблемы с наполнением госбюджета и приведет к дальнейшему ухудшению инвестиционного климата в Украине.

"Системное давление на международные табачные компании, работающие в Украине, может привести к хаосу на рынке и потерям государства на десятки миллиардов гривен", – уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
"Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет — это то, что мы можем ожидать", – прогнозирует  заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди.

Напомним, что в октябре-ноябре 2019 г. в Украине уже случился масштабный табачный кризис, из-за которого госбюджет Украины потерял более 2,5 млрд. грн. 
Кроме вероятных потерь госбюджета, новый скандал может привести к судебным искам против Украины в международном арбитраже – такой вариант не исключают в международных табачных компаниях.

Хотя, по оценкам юристов, попытка Терентьева заблокировать счета крупнейших налогоплательщиков Украины бесперспективна, в Украине продолжаются суды с целью отмены решения Антимонопольного комитета от 10 октября 2019 г. о наложении многомиллионных штрафов на международные табачные компании.

Так, 16 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Бритиш Американ Тобакко Украина" с требованием признать частично недействительным прошлогоднее решение Антимонопольного комитета Украины от 10 октября 2019 г. о штрафе на 448 млн. грн. - якобы за нарушение конкурентного законодательства.

В "ВАТ Украина" заявили, что удивлены решением суда и заявляют, что в течение 25 лет работы в Украине, она действовала в полном соответствии с украинским законодательством. В ближайшие дни компания подаст апелляцию.

Юрист в сфере права международной торговли и преподаватель Института международных отношения КНУ им. Тараса Шевченка Анна Гладштейн уверена: решением о штрафе Антимонопольный комитет пытается снять с себя ответственность за монополизацию оптовой торговли сигаретами - ведь еще в 2010-2011 г. он выдал все необходимые разрешения, которые и привели к монополизации.

Мнение юриста подтверждает и постановление Верховного суда от 2 декабря 2019 г. по делу № 910/1646/19, которым ВСУ по сути признал ошибки в работе Антимонопольного комитета в регулировании табачного рынка в предыдущие годы.
"Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать - разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 г. выдал разрешения на концентрацию. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. То есть причина штрафа не просто не обоснована, она абсурдна", - заявил эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор Валерий Воротин.

Больше новостей о:

Смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3%
До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления
Новости
Полиция начала расследовать возможное убийство активиста Кучапина 10:56
Доллар взлетел на 16 копеек, а евро почти на 23. Курс валют на 21 июля 10:54
Для украинских туристов за неделю открылись еще 13 стран, – МИД 10:39
Швейцария откроется для влюбленных пар, которых разлучил коронавирус 10:28
Под Харьковом поезд Hyundai Киев - Харьков вышел из строя. Рейс задержали на 2 часа 10:28
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
Доллар подскочил до 27,6. НБУ установил официальный курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok