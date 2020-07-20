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20 июля 2020, понедельник, 21:15 1930
Экономика 2020-07-20T21:15:58+03:00
Українські Новини
Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина

Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина

Елизавета Кесельман
МВД, Импорт, CASE Украина, CASE
CASE Украина
CASE Украина

Дополнительные условия для импорта в Украину американских авто после ДТП, купленных на аукционе, прописанные в постановлении правительства, противоречат украинскому и международному законодательству.

К такому выводу пришли участники вебинара аналитического центра CASE Украина "Запрет импорта" битых авто: коррупционные риски и экономические потери". Мероприятие организовано в рамках исследования "Доступное авто против отечественного производителя: что принес Украинский протекционизм в автомобильной отрасли?", которое финансирует Atlas Network (США) для распространения идей свободного рынка и экономической свободы.

По словам эксперта по правовым вопросам CASE Украина Андрея Саварца,указанным проектом создается парадокс, ведь "таможенным законодательством не запрещается ввоз автомобилей после ДТП, а при постановке на учет возникают запреты. Также вводятся дополнительные препятствия в виде необходимости предоставлять перевод регистрационных документов и проставление апостиля".

Он также отметил, что норма о том, что "транспортное средство, которое подлежит утилизации, не является документом, который подтверждает регистрацию транспортного средства", может трактоваться по-разному. Ведь в США есть десятки сертификатов (тайтлов), которыми могут сказываться авто под утилизацию.

То же самое касается отметки "не подлежит регистрации в США", которая, по словам старшего экономиста CASE-Ukraine Владимира Дубровского, не означает, что машина технически неисправна.

По мнению Владимира Дубровского, запрет импорта битых машин из США перекроет возможности для заработка многим сферам бизнеса в Украине — автодилерам, фирмам по ремонту машин, а также из-за этого уменьшатся поступления в бюджет. А главное — эти ограничения ударят по конечному потребителю, потеряет возможность приобрести качественное авто за умеренные деньги.

"Лоббисты ломают схему завоза импортных автомобилей чисто из эгоистических соображений. Это будут потери и для украинского бизнеса, и потребителей. Но даже если постановление будет принято, это не остановит поток автомобилей из США в Украину. Просто они подорожают на цену изготовления необходимого пакета документов, и будут импортироваться не напрямую, а через Грузию", — резюмировал Владимир Дубровский.

Напомним, МВД разработало и обнародовало постановление Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспортных средств. В ней, в частности, вводятся дополнительные нормы по ограничению импорта в Украину американских автомобилей после ДТП, которые, по мнению специалистов, противоречат украинскому и международному законодательству.

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