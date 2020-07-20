"Тедис-Украина" хотят сделать полугосударственным монополистом, - Лямец

"Тедис-Украина" хотят сделать полугосударственной компанией-монополистом, по примеру НАК "Нафтогаз Украины".

Журналист Сергей Лямец опубликовал проект постановления Кабмина о создании Временного национального оператора на рынке табачных изделий. Автор документа не указан, однако критерии для выбора главного оптового торговца сигаретами прописаны конкретно под компанию "Тедис-Украина".

Согласно проекту, министерствам и ГНС в месячный срок предлагают разработать порядок взаимодействия с Временным национальным оператором, выбирать которого должны сами производители и импортеры табачных изделий. Они же будут самостоятельно проверять подтверждающие документы кандидата.

Подобный подход, по мнению Лямца, недопустим. АМКУ официально признал "Тедис-Украина" монополистом и выявил картельный сговор четырех крупнейших производителей: "Филипп Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти Интернешнл Украина" и "Империал Тобако Юкрейн". На данный момент, все указанные компании имеют статус подозреваемых. Однако, при помощи Меморандума, подписанного с правительством в конце 2019 года, табачные производители оспаривают в судах решение АМКУ №697Р о наложении штрафа 6,5 млрд грн, - утверждает журналист.

Лямец считает, что демонополизация табачной отрасли полностью остановлена, не смотря на заявления Владимира Зеленского о приоритете "борьбы с монополией для построения конкурентного табачного рынка". Так же, журналист напомнил, что АМКУ рекомендовал табачным компаниям до 1 января 2020 года привести реализацию сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции. По состоянию на июль 2020 года, рекомендации АМКУ табачными компаниями - не выполнены.

Так же, по мнению эксперта, табачные компании не соблюдают обязательства по уплате налогов, задекларированные в Меморандуме с правительством. Большие суммы, о которых говорят табачные компании в пресс-релизах – это акцизный сбор и НДС, который платят потребители, покупая пачку сигарет с наклеенной маркой. Отношение налога на прибыль к совокупному доходу табачных компаний в 2016-2019 годах составило всего от 0,04% до 0,97%! Основная часть прибыли выводится в виде роялти и других платежей на иностранные материнские компании табачных корпораций. Минэкономики и ГНС не делают ничего, чтобы западные компании начали платить налог на прибыль. Это уже дело для ГБР, - считает Лямец.

Нельзя допустить сохранения "Тедис-Украина" в полугосударственном статусе. Под угрозой окажется работа не менее 100 украинских компаний, которые официально работают на рынке оптовых продаж табака и около 50 000 ФЛП, которые имеют лицензии на розничную торговлю табачными изделиями. Возрастет уровень контрабанды и коррупции, госбюджет не увеличит доходы, а президент Зеленский получит существенные репутационные потери в глазах западных партнеров и бизнес-среды, - считает Сергей Лямец.

Журналист также сообщил, что 15 июля 2020 года Хозяйственный суд Киева арестовал счета табачного монополиста по иску АМКУ к ООО "Тедис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании штрафа в принудительном порядке. Однако, уже на следующий день в "Тедис-Украина" открыли новые счета и продолжили деятельность. "Тедис-Украина" непотопляем при любой власти. Компанию связывают с российским бизнесменом Игорем Кесаевым и одесситом Борисом Кауфманом. Структура собственности "Тедис-Украина" спрятана за оффшорными компаниями", - возмущён ситуацией Лямец.

Журналист считает, что в ситуации вокруг сигаретной монополии, президента Зеленского пытаются обвести вокруг пальца табачные лоббисты, пустившие корни в госструктурах.

"Нашлись политики, которые свою личную финансовую заинтересованность и прибыль таких табачных компаний готовы поставить выше интересов государства… но, не стоит именем Президента Зеленского решать свои корпоративные вопросы. Ему это может очень не понравится", - считает журналист Сергей Лямец.