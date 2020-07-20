STEM is FEM познакомит школьниц с машиностроением

Благотворительная образовательная инициатива STEM is FEM объявила конкурс на участие украинских старшеклассниц в следующем модуле проекта. На этот раз он будет посвящен машиностроению.

"По информации Массачусетского технологического института только 13,2% выпускников направления «машиностроение» – девушки. Эта отрасль всегда стереотипно считалась "мужской", – рассказывает инициатор проекта STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев, – Особенно важно помнить об этом в украинских реалиях. Ведь машиностроение считается важнейшей комплексной отраслью обрабатывающей промышленности Украины и насчитывает более 1000 предприятий".

По мнению инициатора STEM is FEM, увеличение количества женщин в этом направлении могло бы привести к росту количества и качества кадрового ресурса отрасли в целом.

"На машиностроительных предприятиях работает большое количество женщин даже в сфере инженерии и конструирования, но очень малая их часть занимает именно руководящие должности и имеет возможность внести непосредственный вклад в решение проблем отрасли и ее развитие. На мой взгляд, это серьезная проблема, и она касается не только сферы машиностроения, но и всего общества в целом ", – рассказывает о другой стороне вопроса главный технолог в КП НПК Искра Елена Курта.

Модуль STEM is FEM по машиностроению состоится 29-30 августа в Киеве. Организаторы обещают девушкам знакомство с женщинами, которые уже работают в отрасли, интересные лекции, мотивационные выступления успешных женщин, тематические экскурсии и конкурс с творческим заданием. Участие в модуле могут принять школьницы со всей Украины. Для этого нужно пройти отборочный конкурс на сайте проекта http://stemisfem.org/. Тестирование продлится до 30 июля. 30 девушек, которые лучше остальных справятся с задачей, смогут приехать на образовательный модуль в Киев.

Образовательный проект STEM is FEM существует с сентября 2019 года. За это время было проведено 5 образовательных модулей по темам биотехнологии, IT, экология и энергетика, робототехника и инженерия, 3D моделирование и печать.