Маломуж решил попасть в СМИ, фантазируя о спецоперации на Майдане, - Шуляк

Бывший командующий внутренних войск МВД при Викторе Януковиче Станислав Шуляк отреагировал на заявления генерала разведки Николая Маломужа о "спецоперации во время Евромайдана с 50 тыс. милиционеров".

Об этом он сказал в интервью "Апострофу", сообщает издание.

Так, он высказался по поводу комментариев Маломужа, и представил свою точку зрения на события 2014 года.

"Генерал решил попасть в СМИ, фантазируя о спецоперации во время Майдана и 50 тыс правоохранителей. Я посмотрел ряд интервью Маломужа. В одном он называет 30 тысяч, в другом – 35. Теперь– 50 тысяч. С годами цифры в его фантазиях растут. Чистейшая дезинформация… Власть отдавала себе отчет, что силовой вариант повлечет масштабное кровопролитие. Поиск мирного выхода из кризиса, на котором Янукович стоял, сценарии оппозиции разрушали. Кураторы Майдана раскачивали ситуацию, и когда президент и его команда, как казалось, договорились с оппозицией и ЕС о мирном разрешении, лидеры Майдана пошли ва-банк. И 20 февраля 2014 был организован расстрел как протестующих, так и сотрудников милиции. То, что они ставили подписи под соглашением – было ложью. Реализация соглашения с оппозицией при посредничестве МИД Франции, Германии и Польши было нарушено. Правительственный квартал, откуда по этому документу были выведены силы правопорядка, был захвачен радикалами. Европейские министры "забыли" о гарантиях. Руководители западных государств один за одним признали переворот", - заявил он.

Он высказался о предполагаемом разговоре Николая Маломужа с начальником охраны Януковича Кобзарем о силовой операции, а также рассказал о своей роли в событиях на Майдане и видении дальнейшего развития конфликта.

"Об этом мог бы рассказать сам Кобзарь. Я звонил ему и выяснил, что с Маломужем он не контактировал. Маломуж просто врет… Я, будучи командующим внутренних войск МВД, подчинялся министру МВД Захарченко. Если бы приказ существовал, он должен был быть доведен до меня. Ничего подобного не было… Меня удивила позиция Захарченко по Маломужу, который назвал его "типичным агентом иностранного влияния". Нужно задать вопрос Захарченко: вы не были в команде президента? Вас не поддержал президент, зачем взяли на себя роль обвинителя? Смоделируем ситуацию. 49% украинцев поддержали Майдан, 46% были против - Украина поделилась пополам. У протестующих на Майдане были тысячи единиц стрелкового оружия. При попытке силового разгона это оружие пустили бы "в ход". Были бы жертвы, кровь… Могла запылать вся страна – от Львова до Луганска", - заявил он.

Станислав Шуляк высказался о целях заявлений о "спецоперациях о разгоне Майдана".

"Здесь много целей. Отвлечь общество от правды о событиях на Майдане и провальной политики власти. Бедность, коррупция, преступность разрушают Украину. Не только наш народ, но и ЕС, США все узнают о расстрелах на Майдане. Дональд Трамп анонсировал фильм о грузинских снайперах на американском ТВ. В Украине его продолжают замалчивать. Майдан стал отправной точкой потери Украиной части территорий. Пока правоохранительные и судебные органы не сделают выводов, ждать изменений в Украине не приходится. Дело чести назвать преступников, которые должны понести наказания за все, что произошло с 2014 года. В том числе за разруху и гибель тысяч наших сограждан. С восстановления правды начнется и восстановление Украины. Даст Бог, прекратится война и наступит период примирения в обществе, появится надежда, что наши дети и внуки будут жить в мире и согласии", - заявил бывший командующий внутренних войск МВД.