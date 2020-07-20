Маломуж вирішив потрапити в ЗМІ, фантазуючи про спецоперації на Майдані, - Шуляк

Колишній командувач внутрішніх військ МВС при Вікторі Януковичі Станіслав Шуляк відреагував на заяви генерала розвідки Миколи Маломужа про "спецоперацію під час Євромайдану з 50 тис. міліціонерів".

Про це він сказав в інтерв'ю "Апострофу", повідомляє видання.

Так, він висловився з приводу коментарів Маломужа, і представив свою точку зору на події 2014 року.

"Генерал вирішив потрапити в ЗМІ, фантазуючи про спецоперацію під час Майдану і 50 тис правоохоронців. Я подивився ряд інтерв'ю Маломужа. В одному він називає 30 тисяч, в іншому - 35. Тепер - 50 тисяч. З роками цифри в його фантазіях ростуть. Найчистіша дезінформація... Влада розуміла, що силовий варіант спричинить масштабне кровопролиття. Пошук мирного виходу з кризи, на якому Янукович стояв, сценарії опозиції руйнували. Куратори Майдану розгойдували ситуацію, і коли президент і його команда, як здавалося, домовилися з опозицією і ЄС про мирне вирішення, лідери Майдану пішли ва-банк. И 20 лютого 2014 був організований розстріл як протестуючих, так і співробітників міліції. Те, що вони ставили підписи під угодою - було брехнею. Реалізацію угоди з опозицією за посередництва МЗС Франції, Німеччини та Польщі було порушено. Урядовий квартал, звідки за цим документом були виведені сили правопорядку, був захоплений радикалами. Європейські міністри "забули" про гарантії. Керівники західних держав один за одним визнали переворот", - заявив він.

Він висловився про можливу розмову Миколи Маломужа з начальником охорони Януковича Кобзарем щодо силової операції, а також розповів про свою роль у подіях на Майдані і бачення подальшого розвитку конфлікту.

"Про це міг би розповісти сам Кобзар. Я дзвонив йому і з'ясував, що з Маломужем він не контактував. Маломуж просто бреше ... Я, будучи командувачем внутрішніх військ МВС, підпорядковувався міністру МВС Захарченко. Якби наказ існував, він повинен був бути доведений до мене. Нічого подібного не було ... Мене здивувала позиція Захарченка по Маломужу, який назвав його "типовим агентом іноземного впливу". Потрібно поставити питання Захарченку: ви не були в команді президента? Вас не підтримав президент, навіщо взяли на себе роль обвинувача? Змоделюймо ситуацію . 49% українців підтримали Майдан, 46% були проти - Україна поділилася навпіл. у протестуючих на Майдані були тисячі одиниць стрілецької зброї. При спробі силового розгону ця зброю пустили б "в хід". були б жертви, кров ... Могла запалати вся країна - від Львова до Луганська", - заявив він.

Станіслав Шуляк висловився про цілі заяв про "спецоперацію про розгін Майдану".

"Тут багато цілей. Відволікти суспільство від правди про події на Майдані і провальної політики влади. Бідність, корупція, злочинність руйнують Україну. Не тільки наш народ, але і ЄС, США все дізнаються о розстріли на Майдані. Дональд Трамп анонсував фільм про грузинських снайперів на американському ТБ. В Україні його продовжують замовчувати. Майдан став відправною точкою втрати Україною частини територій. Поки правоохоронні та судові органи не зроблять висновків, чекати змін в Україні не доводиться. Справа честі назвати злочинців, які повинні понести покарання за все, що відбулося з 2014 року. У тому числі за розруху і загибель тисяч наших співгромадян. З відновлення правди почнеться і відновлення України. Дасть Бог, припиниться війна і настане період примирення в суспільстві, можна буде сподіватися, що наші діти і внуки будуть жити в мирі та злагоді", - заявив колишній командувач внутрішніх військ МВС.