Михаил Подоляк: Убийство Шеремета - темнейшее пятно на корпоративной биографии команды Порошенко

В четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета свое мнение об этом трагичсеком событии высказал политтехнолог, консультант Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он опубликовал соотвествующую заметку на персональной странице в социальной сети Facebook.

"убийство, поставившее точку...

Все-таки привыкайте называть вещи/события своими имена. Не напяливая на них привычные для нас мифы... Гибель Шеремета - это, прежде всего, темнейшее пятно на корпоративной биографии "команды Порошенко". Безо всяких. Убойный крест на их попытке построить здесь "государство беспредельщиков", ценой жизни слишком честных и свободных людей... Я понимаю, что мы любим быстро все забывать (буквально через день зло уже начинаем считать не совсем злом) и что у общества всегда куриная память. "Не такие уж и темные были вчерашние пять лет..." И тем не менее, именно эта гибель и есть потрясающе емкая характеристика вчерашнего смутного времени, когда государства практически не было. Но была вакханалия воров и гопников, отлично понимавших, что такое агрессивная внутренняя пропаганда и почему нужно бить оппонентов. Бить до их исчезновения. И все. Достаточно. Не надо больше никаких слов о свинарчукизме, психиатрическом эксперименте под названием "поро/ботье, гениальных "реформаторах" Новаке (экс-Укравтодор) и Омеляне (экс-министр, облачившийся тогда в Тузика и рвавший все грелки, доказательно считавшие Новака гнильем) . Никаких вариантов у вчерашней команды не было. Ну кроме как унижать, убивать и разрушать. И сегодняшнее их назойливое морализаторство из той же оперы. Трехгрошовой оперы проходимцев с мандатами)... Более того, циничный подрыв машины Шеремета однозначно "убил" любые шансы группы Петра Алексеевича продолжить свои политические карьеры когда-либо...

... Не менее жестко и честно надо говорить о том, что сегодняшнее состояние расследования этой трагедии - абсолютно провальный тест для силовиков. Безнадежно провальный. Они ведь так и не смогли убедить издерганное общество в том, что их версия убийства состоятельна. Не смогли убедить нас в том, что наверняка знают главное - кто и как совершил подрыв. Доказательно, железобетонно, без нытья. Не получается у них. Никак. Много традиционных пафосных слов и почти всегда... итоговая пустота. Почему? Вы прекрасно знаете ответы. Потому что никто не считает нужным быть честным и профессиональным. Пропетляем? Ага. Потому что силовики - это тоже до сих пор кланы, которые играют в странные игры и которые не понимают главного. Если государство умеет быстро и жестко наказывать беспредельщиков и убийц, оно очень быстро делает тех же силовиков героями общества. А так... Посмотрите на улицу и послушайте ее крики. В них есть все нынешнее презрительное отношение к... силовиками...

... И да, это совсем не история президента Зеленского, который неоднократно давал однозначные политические оценки трагедии и открыл для расследователей любые двери. "Идите, найдите и докажите. И не нойте о невозможности сделать это!".. Но знаете, в чем у нас всегда проблема? В том, что все со всеми переплетены в немыслимые союзы, сговоры, договоренности. Что/то ему удаётся уже разорвать. Что/то пока все ещё держится. Но это временно...", - резюмировал свою заметку Михаил Подоляк.