подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Маски-шоу на Николаевщине", - "Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов
20 июля 2020, понедельник, 12:29 668 Фото
Политика 2020-07-20T12:30:10+03:00
Українські Новини
"Маски-шоу на Николаевщине", - "Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов

"Маски-шоу на Николаевщине", - "Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов

Татьяна Зотова
Николаев, Наш край, Партия
Обыск. Фото:
Обыск. Фото: "НК"

"Обыск у председателя Николаевской областной организации партии "Наш край" политическое давление на оппонентов." Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте.

В заявлении сообщается, что на Николаевщине сегодня налоговики, собранные из разных областей, устроили маски-шоу в помещениях, принадлежащих председателю областной организации партии "Наш край", депутату облсовета Юрию Кормышкину.
"Юрий Кормышкин длительное время находится в оппозиции к главе Николаевской ОГА Стаднику. Судя по всему, нервы подвели главу области, что заставило его прибегнуть к обыскам. Это политическое давление на оппонентов в чистом виде. Власть полностью овладела методами политической борьбы своих предшественников: единичные случаи в начале, переросли в систему. Правда, предшественникам это не помогло, а наоборот - приблизило их расставание с властью. То же будет и с действующей властью, если она будет продолжать в духе предшественников", - отмечают в "Нашем крае".


В партии напомнили, что это уже пятый раз, когда проводятся обыски у Кормышкина за последние 5 лет.
"Не успела Верховная Рада официально назначить дату местных выборов на 25 октября, как представители власти на местах "отреагировали". Не имея других аргументов, власть в очередной раз прибегает к силовому давлению на политических оппонентов. За последние 5 лет это уже пятые обыски у Юрия Анатольевича. Их использовала предыдущая власть, надеясь таким образом заставить изменить позицию председателя Николаевской областной организации партии "Наш край". Ранее проведенные обыски закончились ничем", - отмечают в партии "Наш край".
Партия обратилась к Президенту и руководству ГНСУ.
"Наш край" требует прекратить политическое давление на представителей партии и ожидает реакции от Президента Владимира Зеленского о преследовании оппонентов власти и от руководства Государственной налоговой службы Украины относительно действий ее сотрудников", - суммируется в заявлении "Нашего края".

Больше новостей о: Николаев Наш край Партия "Наш край" ГНСУ Кормышкин

Евгений Бамбизов опроверг информацию о том, что эк...
В Николаеве выстрелили в голову активисту. Полиция...
"Наш край" вместо "Слуги народа": в Подгородном на...
"Наш край" призвал власть открыть продуктовые рынк...
Количество новых случаев коронавируса в Киеве падает второй день подряд
Киев снова не соответствует критериям смягчения карантина. С ним — еще 8 областей
Новости
Завтра аэропорт "Одесса" откроет пункт сдачи анализов для тестов на коронавирус 12:52
"Черные ящики" сбитого самолета МАУ могут быть расшифрованы быстро, – Зеленский 12:43
Обыск. Фото:
"Маски-шоу на Николаевщине", - "Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов 12:29 Фото
Под Сумами случился выброс опасного вещества. Людям рекомендуют не выходить на улицу 12:25
В Днепропетровской области частные вагоны сошли с рельс. Задерживаются 6 поездов 12:22
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
Картофель подешевел, а морковь подорожала: как изменились цены на рынках 16:45 Инфографика
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов 23:00
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
Записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК, — судья Вовк 12:41
больше новостей
НАБУ и САП пришли с обысками в офисы "Укравтодора" в Киеве и Львове
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok