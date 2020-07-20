"Маски-шоу на Николаевщине", - "Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов

"Обыск у председателя Николаевской областной организации партии "Наш край" политическое давление на оппонентов." Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте.

В заявлении сообщается, что на Николаевщине сегодня налоговики, собранные из разных областей, устроили маски-шоу в помещениях, принадлежащих председателю областной организации партии "Наш край", депутату облсовета Юрию Кормышкину.

"Юрий Кормышкин длительное время находится в оппозиции к главе Николаевской ОГА Стаднику. Судя по всему, нервы подвели главу области, что заставило его прибегнуть к обыскам. Это политическое давление на оппонентов в чистом виде. Власть полностью овладела методами политической борьбы своих предшественников: единичные случаи в начале, переросли в систему. Правда, предшественникам это не помогло, а наоборот - приблизило их расставание с властью. То же будет и с действующей властью, если она будет продолжать в духе предшественников", - отмечают в "Нашем крае".



В партии напомнили, что это уже пятый раз, когда проводятся обыски у Кормышкина за последние 5 лет.

"Не успела Верховная Рада официально назначить дату местных выборов на 25 октября, как представители власти на местах "отреагировали". Не имея других аргументов, власть в очередной раз прибегает к силовому давлению на политических оппонентов. За последние 5 лет это уже пятые обыски у Юрия Анатольевича. Их использовала предыдущая власть, надеясь таким образом заставить изменить позицию председателя Николаевской областной организации партии "Наш край". Ранее проведенные обыски закончились ничем", - отмечают в партии "Наш край".

Партия обратилась к Президенту и руководству ГНСУ.

"Наш край" требует прекратить политическое давление на представителей партии и ожидает реакции от Президента Владимира Зеленского о преследовании оппонентов власти и от руководства Государственной налоговой службы Украины относительно действий ее сотрудников", - суммируется в заявлении "Нашего края".