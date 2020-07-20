Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва

В отечественный телевизионный эфир в ближайшее время вернется один из корифеев независимого отечественного телевещания Николай Канишевский. Об этом журналист, телеведущий и медиаменеджер сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook.

Правда возвращается Канишевский в телевидение после почти 15-летнего перерыва не в политическую журналистику, а в иное направление, социальное. Как он сам отметил в заметке в соцсети, героями его программ будут люди "уважаемого возраста". При этом, Николай Дмитриевич подчеркнул, что слово "пенсионеры" он категорически исключает из лексикона своей программы. Героями его авторских выпусков будут люди из абсолютно разных социальных слоев и представители различных профессий. На данный момент записано несколько "пилотных" выпусков. Оператором-постановщиком выступил давний друг и соратник Николая Канишевского Руслан Ткаченко. А заказчиком данного проекта является телеканал ЭкоТВ.

Николай Канишевский стал известен в середине 90-х годов минувшего столетия как один из основателей и руководителей первых независимых и негосударственных телестудий. Проработав на журналистских должностях в структуре Гостелерадио Украины, он создал и возглавил телепрограмму "Вікна", которая позже трансформировалась в одноименное телевизионное агентство, производившее выпуски новостей и информационно-аналитичекие программы для телеканалов "Интер", ICTV и ТЕТ. В должности первого вице-президента он руководил информационным вещанием на Первом Национальном телеканале ГосТВ. Именно Канишевский был автором идеи создания телепрограммы "Погода с Русланой Пысанкой" - популярного синоптического выпуска, который трансформировал банальный ежедневный прогноз погоды в небольшое телешоу. И именно из команды Телеагентства "Вікна" руководимого Канишевским, вышли десятки репортеров и операторов, которые сегодня занимают ведущие позиции в отечественном телевещании и кинопроизводстве.

В 1998 году Николай Канишевский стал победителем второй общенациональной программы "Человек года-97" в номинации "Журналист года". А уже в следующем году победу в этой программе получили "Вести недели" в номинации "Телепрограмма года". В 1999 году Канишевский победил в конкурсе украинских телевизионщиков "Золотая эра" и стал обладателем высшей телевизионной награды - бронзовой статуэтки "Золотая эра украинского телевидения".

И вот - возвращение мэтра телевидения на голубой экран. Каким оно будет, мы увидим и оценим в ближайшее время. Автор и ведущий пообещал, что будут сюрпризы и неожиданности. Однако с уверенностью можно сказать: наверняка в конце каждой программы мы вновь услышим его знаменитое выражение: "Шануймося!".