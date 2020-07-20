подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва
20 июля 2020, понедельник, 11:31 1236 Фото
СМИ 2020-07-20T11:41:30+03:00
Українські Новини
Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва

Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва

Олег Мащенко
Пенсионер, Телевидение, Программа, Новости, Человек года, Канишевский
Николай Канишевский. Фото: Facebook
Николай Канишевский. Фото: Facebook

В отечественный телевизионный эфир в ближайшее время вернется один из корифеев независимого отечественного телевещания Николай Канишевский. Об этом журналист, телеведущий и медиаменеджер сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook.

Правда возвращается Канишевский в телевидение после почти 15-летнего перерыва не в политическую журналистику, а в иное направление, социальное. Как он сам отметил в заметке в соцсети, героями его программ будут люди "уважаемого возраста". При этом, Николай Дмитриевич подчеркнул, что слово "пенсионеры" он категорически исключает из лексикона своей программы. Героями его авторских выпусков будут люди из абсолютно разных социальных слоев и представители различных профессий. На данный момент записано несколько "пилотных" выпусков. Оператором-постановщиком выступил давний друг и соратник Николая Канишевского Руслан Ткаченко. А заказчиком данного проекта является телеканал ЭкоТВ.

Николай Канишевский стал известен в середине 90-х годов минувшего столетия как один из основателей и руководителей первых независимых и негосударственных телестудий. Проработав на журналистских должностях в структуре Гостелерадио Украины, он создал и возглавил телепрограмму "Вікна", которая позже трансформировалась в одноименное телевизионное агентство, производившее выпуски новостей и информационно-аналитичекие программы для телеканалов "Интер", ICTV и ТЕТ. В должности первого вице-президента он руководил информационным вещанием на Первом Национальном телеканале ГосТВ. Именно Канишевский был автором идеи создания телепрограммы "Погода с Русланой Пысанкой" - популярного синоптического выпуска, который трансформировал банальный ежедневный прогноз погоды в небольшое телешоу. И именно из команды Телеагентства "Вікна" руководимого Канишевским, вышли десятки репортеров и операторов, которые сегодня занимают ведущие позиции в отечественном телевещании и кинопроизводстве.

В 1998 году Николай Канишевский стал победителем второй общенациональной программы "Человек года-97" в номинации "Журналист года". А уже в следующем году победу в этой программе получили "Вести недели" в номинации "Телепрограмма года". В 1999 году Канишевский победил в конкурсе украинских телевизионщиков "Золотая эра" и стал обладателем высшей телевизионной награды - бронзовой статуэтки "Золотая эра украинского телевидения".

И вот - возвращение мэтра телевидения на голубой экран. Каким оно будет, мы увидим и оценим в ближайшее время. Автор и ведущий пообещал, что будут сюрпризы и неожиданности. Однако с уверенностью можно сказать: наверняка в конце каждой программы мы вновь услышим его знаменитое выражение: "Шануймося!".

Больше новостей о: Пенсионер Телевидение Программа Новости Человек года Канишевский

Лицом кампании #Журналісти_Важливі стала молодая т...
Рада отказалась одобрить программу деятельности Ка...
ПФУ направил еще 3,5 млрд гривен на финансирование...
Чем больше украинцы читают новости о коронавирусе,...
Количество новых случаев коронавируса в Киеве падает второй день подряд
Киев снова не соответствует критериям смягчения карантина. С ним — еще 8 областей
Новости
Завтра аэропорт "Одесса" откроет пункт сдачи анализов для тестов на коронавирус 12:52
"Черные ящики" сбитого самолета МАУ могут быть расшифрованы быстро, – Зеленский 12:43
Обыск. Фото:
"Маски-шоу на Николаевщине", - "Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов 12:29 Фото
Под Сумами случился выброс опасного вещества. Людям рекомендуют не выходить на улицу 12:25
В Днепропетровской области частные вагоны сошли с рельс. Задерживаются 6 поездов 12:22
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
Картофель подешевел, а морковь подорожала: как изменились цены на рынках 16:45 Инфографика
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов 23:00
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
Записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК, — судья Вовк 12:41
больше новостей
НАБУ и САП пришли с обысками в офисы "Укравтодора" в Киеве и Львове
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok