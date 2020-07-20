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  • Суд Барселоны дважды подтвердил законность испанских инвестиций Степана Черновецкого
20 июля 2020, понедельник, 10:16 562
Политика 2020-07-20T11:45:02+03:00
Українські Новини
Суд Барселоны дважды подтвердил законность испанских инвестиций Степана Черновецкого

Суд Барселоны дважды подтвердил законность испанских инвестиций Степана Черновецкого

Анна Рудык

1 июля 2020 Апелляционный суд Барселоны окончательно подтвердил решение о прекращении предварительного расследования по Степану Черновецкому, украинскому бизнесмену и основателю Chernovetskyi Investment Group.

Речь идет о предварительном расследовании относительно возможного отмывания денег, которое велось испанской прокуратурой с 2014 года и было приостановлено решением местного суда в октябре 2019-го.

"Апелляционный суд Барселоны отклонил апелляцию прокуратуры, оставив в силе решение суда первой инстанции, и окончательно прекратил дело. Таким образом, суды второй раз подтвердили законность инвестиций Степана Черновецкого в Испанию и его бизнеса в стране", - отмечают испанские адвокаты Степана Черновецкого из юридической фирмы Martell Abogados.

Они подчеркнули, что испанские прокуратура и суд длительное время сохраняли режим секретности в деле и не давали стороне защиты возможности ознакомиться с материалами следствия. Тем не менее, сторона защиты по собственной инициативе предоставила суду аудиторские и юридические отчеты о законности происхождения средств, инвестированных в Испанию.

"Мне было принципиально восстановить справедливость. Я потратил много времени и усилий для этого, и решение апелляционного суда ставит точку в этом вопросе. Я рад, что мы наконец можем сосредоточиться на бизнесе и развитии, а не на защите от необоснованных обвинений", - заявил Степан Черновецкий.

Степан Черновецкий - украинский бизнесмен, инвестор, основатель Chernovetskyi Investment Group (CIG), который начал свою карьеру в Правэкс Банке, проданном в 2008 году итальянской группе Intesa Sanpaolo.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) - одна из крупнейших инвестиционных компаний в Восточной Европе, основанная в 2013 году, с инвестиционным потенциалом более $100 млн. В портфель фонда входят украинские ИТ-компании Softcube и Zakaz.ua. Последняя стала участником всемирно известного акселератора Techstars в Бостоне. В 2015 году CIG инвестировала $1 млн. В платформу для детей KIDOZ (Израиль) и $1 млн - в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor. В 2017 году было сделано инвестиции в индийский проект по доставке готовых блюд InnerChef, а также в компании Kray Technologies, производителя коммерческих дронов для агропредприятий.

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