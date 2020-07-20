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20 июля 2020, понедельник, 08:37 418
Политика 2020-07-20T09:15:01+03:00
Українські Новини
Иностранные структуры хотят получить контроль над судебной реформой, - юрист

Иностранные структуры хотят получить контроль над судебной реформой, - юрист

Анна Рудык
Юрий Радзиевский
Юрий Радзиевский

Мы снова видим, скорее, не попытку реформы судебной системы, а попытку установить над ней контроль. Об этом заявил управляющий партнер АО "Радзиевский и Яровой" адвокат Юрий Радзиевский, комментируя планы главы исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили провести в Украине очередную судебную реформы.

"Каждая новая власть считает необходимым реформировать судебную систему. Суть же этих реформ сводится не к улучшению работы судебной системы, а к банальному установлению контроля над ней. Устанавливался ли этот контроль в пользу украинских руководителей или в пользу международных партнеров, тут разницы особой нет. С каждой такой реформой судебной системе лучше не становится, становится хуже и хуже. В итоге мы рискуем вовсе утратить свою судебную систему навсегда, и тогда уже просто нечего будет реформировать и не над чем будет устанавливать контроль", - считает юрист. 

Активность всевозможных грантовых активистов по теме судебной реформы он связывает именно с желанием иностранных структур установить контроль над украинскими судами.

"Иностранные структуры желают получить контроль над судебной реформой и пытаются добиться своей цели через свои грантовые структуры, функционирующие в Украине. Мы можем говорить о продолжении утраты суверенитета Украиной, что с моей точки зрения, абсолютно недопустимо. Сюда же можно добавить заявление Саакашвили о необходимости введения иностранцев в состав Верховного суда. Зачем нам иностранцы в качестве судей, если у нас достаточно своих вполне квалифицированных специалистов? У нас уже есть негативный опыт введения иностранцев в наблюдательные советы различных государственных компаний. По моему личному опыту, они далеко не всегда справляются со своими обязанностями, далеко не всегда они на своих должностях действуют в интересах тех предприятий, в составы наблюдательных советов которых они входят", - считает адвокат. 

"Украина все больше и больше теряет суверенитет. Мы, украинцы, находясь на своей земле, все меньше и меньше принимаем решения относительно функционирования нашей страны. При этом я уверен, что никакие иностранцы лучше, чем мы сами, о нашей судьбе не побеспокоятся. Любой иностранец, который будет выбрать судей в Украине или возглавлять наблюдательные советы, он, конечно, будет в первую очередь думать о своих интересах и о интересах тех структур, которые его на эти должности направили… Пока мы сами не возьмёмся за улучшение жизни в Украине, никто за нас эту проблему не решит, никакие иностранцы на благо народа Украины работать не будут", - полагает он.

По его мнению, секрет успешной реформы в настоящей независимости судебной системы.

"Нужно проводить реальные реформы, а не делать какие-то изменения для того, чтобы кому-то было легче управлять нашей судебной системой. Простым украинцам не станет легче жить, независимо от того, кто будет контролировать судебную систему Украины – наша власть или ее западные партнеры", - убежден Юрий Радзиевский.

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