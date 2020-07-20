Іноземні структури хочуть отримати контроль над судовою реформою, - юрист

Ми знову бачимо, скоріше, не спробу реформи судової системи, а спробу встановити над нею контроль. Про це заявив керуючий партнер АО "Радзієвський та Ярий" адвокат Юрій Радзієвський, коментуючи плани голови виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі провести в Україні чергову судову реформу.

"Кожна нова влада вважає за необхідне реформувати судову систему. Суть цих реформ зводиться не до поліпшення роботи судової системи, а до банального встановлення контролю над нею. Встановлювався цей контроль на користь українських керівників або на користь міжнародних партнерів, тут різниці особливої немає. З кожною такою реформою судової системи краще не стає, стає гірше і гірше. В результаті ми ризикуємо зовсім втратити свою судову систему назавжди, і тоді вже просто нічого буде реформувати і не над чим буде встановлювати контроль", - вважає юрист.

Активність різноманітних грантових активістів по темі судової реформи він пов'язує саме з бажанням іноземних структур встановити контроль над українськими судами.

"Іноземні структури бажають отримати контроль над судовою реформою і намагаються досягти своєї мети через свої грантові структури, що функціонують в Україні. Ми можемо говорити про продовження втрати суверенітету Україною, що з моєї точки зору, абсолютно неприпустимо. Сюди ж можна додати заяву Саакашвілі про необхідність введення іноземців до складу Верховного суду. Навіщо нам іноземці в якості суддів, якщо у нас достатньо своїх цілком кваліфікованих фахівців? У нас вже є негативний досвід запровадження іноземців в наглядові ради різних державних компаній. По моєму особистому досвіду, вони далеко не завжди справляються зі своїми обов'язками, далеко не завжди вони на своїх посадах діють в інтересах тих підприємств, до складів наглядових рад яких вони входять", - вважає адвокат.

"Україна все більше і більше втрачає суверенітет. Ми, українці, перебуваючи на своїй землі, все менше і менше приймаємо рішення щодо функціонування нашої країни. При цьому я впевнений, що ніякі іноземці краще, ніж ми самі, про нашу долю не потурбуються. Будь-який іноземець, який буде обирати суддів в Україні або очолювати наглядові ради, він, звичайно, буде в першу чергу думати про свої інтереси і про інтереси тих структур, які на ці посади направили... Поки ми самі не візьмемося за покращення життя в Україні, ніхто за нас цю проблему не вирішить, ніякі іноземці на благо народу України працювати не будуть", - вважає він.

На його думку, секрет успішної реформи в справжній незалежності судової системи.

"Потрібно проводити реальні реформи, а не робити якісь зміни для того, щоб комусь було легше керувати нашою судовою системою. Простим українцям не стане легше жити, незалежно від того, хто буде контролювати судову систему України – наша влада або її західні партнери", - переконаний Юрій Радзієвський.