Кадыров требует от Зеленского подтвердить свои извинения за номер "Квартала 95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео в программе "Чисто NEWS".

Об этом он написал в своем Telegram.



"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения", - написал он.



Также глава Чечни заявил, что Зеленский вместо того, чтобы положить конец войне, продолжает дело своего предшественника Порошенко.



"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", - написал Кадыров.



Кроме того, Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину и пообещать закончить "с этой гражданской войной на востоке".

Он считает, что гарант Конституции Украины "должен сделать первый шаг".







Напомним, ранее Кадыров попросил Канаду забрать к себе геев из Чечни.