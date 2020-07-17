Саакашвили некомпетентен в вопросе судебной реформы, — юрист

Глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили анонсировал проведение в Украине очередной кардинальной судебной реформы. Адвокат Ростислав Кравец считает, что Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на те предложения, которые озвучивает Саакашвили и грантовые активисты.

"Инициативы Саакашвили и озвучение им тезисы говорят о том, что он абсолютно некомпетентен в этом вопросе. Он не понимает, в каком состоянии после предыдущей реформы находиться судебная система, что ей необходимо. А необходимо, в первую очередь, именно восстановить судебную систему, а не пытаться проводить какие-то очередные квалифоценивания, переназначения, аттестации для судей. Сейчас нужно запустить судебную систему, назначив на должности тех судей, которые уже прошли все этапы. На сегодняшний момент, буквально недавно я получил ответ от Высшей квалифкомисии судей, у 226 судей закончились пятилетние полномочия и они зависли в воздухе, порядка 840 кандидатов на должность судьи прошли все конкурсы, все процедуры и в связи с ликвидацией ВККС ждут своих назначений. На это были потрачены сотни миллионов гривен. Кроме того, существует еще громадное количество судей, порядка 400, чьи кандидатуры лежат на подписи у президента. Поэтому, на мой взгляд, первым этапом судебной реформы должно быть назначение тех судей, которые уже прошли все этапы. Для того, чтобы дать возможность заработать судебной системе", - убежден юрист.

Он также считает, что обвинения судей в коррупции и незаконном обогащении, носят преимущественно популистский характер.

"Это очень удобно говорить. Кроме того, на подобные программы "борьбы с коррупцией" международные институции выделяют финансы. Поэтому с целью получения вот этих денег, различные фонды - Центр противодействия коррупции и другие организации активистов, просто искусственно создают проблему", - полагает адвокат.

"Саакашвили и все остальные преследуют единственную цель - получение новых финансов для продолжения своей деятельности. Мы увидели за 5 лет, что, фактически, они ничего не сделали, их деятельность привела лишь к полному коллапсу судебной системы, но при этом личное благосостояния этих активистов довольно сильно изменилось в лучшую сторону. Мы видим, что они нигде не работают, ничем не занимаются, но 5-тый год довольно успешно живут, приобретают недвижимость", - напомнил он.

Он также категорически не согласен с предложением, что отбором судей в Украине должны заниматься иностранцы.

"Любой человек, который озвучивает подобные идеи, уже совершает преступление, государственную измену. В Украине власть делится на три ветви - это законодательная, исполнительная, судебная – ни одну из властей Конституция Украины не позволяет делегировать иностранцам. Мы же не просим у иностранцев сформировать Кабинет министров, Верховную Раду, но почему-то допускаем иностранцев к формированию отдельной ветви власти – судебной", - возмущен адвокат.

"Мы видели на примере Высшего антикоррупционного суда, что его создавали люди которые не знаю ни украинских законов, ни украинского языка. Что они могут создать? Вся работа этих иностранцев сводится к тому, что они легализуют пожелания тех же "активистов", той же Администрации президента. Создается лояльный определенным кругам, зачастую низкопрофессиональный судейский корпус.. Вся их деятельность за предыдущие 5 лет в вопросе проведения судебной реформы говорит о том, что цель была получить контроль над украинской судебной системой, над судьями, назначить людей, которые бы преданы иностранным правительствам, а не Украине и Конституции", - полагает Кравец.

Он считает, что на сегодняшний момент Украина способна и самостоятельно восстановить судебную ветвь власти, ликвидировать дефицит судей в регионах, без вмешательства каких-либо активистов и иностранных "экспертов".

"В первую очередь необходимо отстранить от реформирования всех тех, кто им уже занимался, ни в коем случае не допускать никакие грантовые организации. И в течение полугода украинская судебная система способна будет восстановиться путем назначения судей, которые уже прошли все этапы оценивания и квалификации", - убежден Кравец.