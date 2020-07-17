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17 июля 2020, пятница, 17:22 763 Видео
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Українські Новини
Основательница ТМ "Малятко" требует от властей остановить рейдерство

Основательница ТМ "Малятко" требует от властей остановить рейдерство

Петр Стуженко
Рейдерство, Ирина Варагаш, Экония, Малятко

Владелица компании "Экония" и основательница торговой марки (ТМ) "Малятко" Ирина Варагаш обратилась к Президенту Украины, генеральному прокурору и Верховной Раде с требованием остановить уничтожение бизнеса вследствие рейдерских атак, которые начались 9 июля.

Об этом сообщило интернет-издание Цензор.net.

"Это третья попытка рейдеров отобрать бизнес, который я основала 20 лет назад, против меня фабрикуют дела, запугивают", - заявила владелица "Эконии". История рейдерства началась после приобретения имущественного комплекса обанкротившейся мебельной фабрики в г. Золотоноша Черкасской области: "О рейдерах, в частности, Анатолии Титове, я узнала после того как в 2008 году приобрела имущество фабрики - разрушенные здания на двух гектарах земли. За год мы построили там современное предприятие по производству детского питания и воды под брендом "Малятко". В следующем, 2010 году Титов совершил первую попытку рейдерства - ночью на предприятие зашли вооруженные люди, но мы отстояли завод", - сказала Варагаш.

Позже появилось заявление в правоохранительные органы от гражданина Руслана Курилова, он утверждал, якобы по приказу Варагаш, его похитили в 2012 году. В деле о "похищении", которое длится с 2017 года, владелицу предприятия допросили один раз в качестве свидетеля - этот статус не позволяет даже ознакомиться с материалами уголовного производства, однако полиция публично уже заявила о якобы причастности предпринимательницы. А 9 июля полиция ворвалась в офис "Эконии", в дом к Варагаш, изъяла технику, повредила имущество, запугала сотрудников с целью выявить "доказательства" по делу о "похищении".

Владелица "Эконии" задает риторические вопросы: "Какой смысл в так называемом "похищении" безработного Руслана Курилова через 4 года после приобретения имущественного комплекса в Золотоноше? И что я могла бы даже теоретически требовать от него - Курилов никогда не имел отношения к этому имуществу, более того, был обвиняемым в уголовном деле об убийстве. Может на него давят, чтобы получить ложные обвинения против меня?"

О заангажированности полиции, по мнению Варагаш, свидетельствует и факт, что уголовное дело против рейдеров "Эконии" вернули из Главного следственного управления Национальной полиции в Золотоношу и просто закрыли.

"За несколько дней последнего рейдерства мы получили убытки более чем 1,2 млн гривенн: приостановили отгрузку продукции и частично - финансово-хозяйственную деятельность, компания недополучит прибыль, а бюджет недосчитается налогов более чем на 4 млн гривен", - сообщила Варагаш. Беспокоят репутационные риски, которые испытывает бизнес, и катастрофическое ухудшение инвестклимата в стране.

15 июля ситуацию вокруг компании рассмотрели на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила на заседании, что дело находится на контроле в прокуратуре и в ближайшее время будет предоставлен ​​надлежащий ответ.

"Эконию" в борьбе с рейдерами поддержали международные партнеры, Союз предпринимателей Украины, объединение бизнесменов клуба Ceo Club Ukraine, Украинская бизнес ассоциация, Ассоциация производителей детского питания, Федерация работодателей Украины и другие.

 

Справка

Ирина Варагаш с мужем открыла семейный бизнес по производству воды "Малятко" в 1996 году. Компания получила название "Экония" в 2008 году, она занимает лидирующие позиции на рынке, экспортирует продукцию в страны Европейского Союза, Беларуси, Молдовы, Саудовской Аравии и другие.

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