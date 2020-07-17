подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Наш край" вместо "Слуги народа": в Подгородном на Днепропетровщине новый секретарь горсовета
17 июля 2020, пятница, 15:44 648
Политика 2020-07-17T15:45:54+03:00
Українські Новини
"Наш край" вместо "Слуги народа": в Подгородном на Днепропетровщине новый секретарь горсовета

"Наш край" вместо "Слуги народа": в Подгородном на Днепропетровщине новый секретарь горсовета

Петр Стуженко
Наш край, Виталий Маласай, Подгородненский горсовет
Виталий Маласай. Фото: vesti.dp.ua
Виталий Маласай. Фото: vesti.dp.ua

Подгородненский городской совет Днепропетровской области вместо представителя политической партии "Слуга народа" избрал новым секретарем Виталия Маласая от партии "Наш край".

Об этом сообщил веб-сайт Вести Приднепровья.

Новоизбранный секретарь Подгородненского горсовета Виталий Маласай отметил, что община города заслуживает квалифицированное руководство и настоящих профессионалов во власти.

"Некоторые люди пренебрегают доверием земляков, а потому очень быстро теряют поддержку. Мы в свою очередь не боимся ответственности и нас не пугают никакие трудности. Мы и в дальнейшем будем сосредоточивать усилия, опыт и знания на решении острых проблем нашего общества, которые, к сожалению, годами откладывались в долгий ящик", - отметил  Маласай.

Как сообщалось ранее, "Наш край" в Подгороднем получил 2-е место на выборах в декабре 2019 года с минимальным отрывом от "Блока Юлии Тимошенко" (БЮТ) в 0,38% голосов.

Больше новостей о: Наш край Виталий Маласай Подгородненский горсовет

Рада сократила количество районов почти в четыре раза
Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус
Новости
В Винницкой области Рада сократила количество районов в 4,5 раза 16:18
Во дворе дома скандального экс-депутата Розенблата взорвалась граната 16:17
В Херсонской области сократили количество районов в шесть раз 16:17
Пробки в Киеве. Фото: Pixabay
Перед выходными Киев "сковали" тянучки и пробки: где больше всего загружены дороги 15:59
В Окружном админсуде Киева проходят обыски по делам Майдана 15:57
больше новостей
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
В Киеве планируют запустить оплату за проезд банковской картой уже с октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok