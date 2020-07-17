"Наш край" вместо "Слуги народа": в Подгородном на Днепропетровщине новый секретарь горсовета

Подгородненский городской совет Днепропетровской области вместо представителя политической партии "Слуга народа" избрал новым секретарем Виталия Маласая от партии "Наш край".

Об этом сообщил веб-сайт Вести Приднепровья.

Новоизбранный секретарь Подгородненского горсовета Виталий Маласай отметил, что община города заслуживает квалифицированное руководство и настоящих профессионалов во власти.

"Некоторые люди пренебрегают доверием земляков, а потому очень быстро теряют поддержку. Мы в свою очередь не боимся ответственности и нас не пугают никакие трудности. Мы и в дальнейшем будем сосредоточивать усилия, опыт и знания на решении острых проблем нашего общества, которые, к сожалению, годами откладывались в долгий ящик", - отметил Маласай.

Как сообщалось ранее, "Наш край" в Подгороднем получил 2-е место на выборах в декабре 2019 года с минимальным отрывом от "Блока Юлии Тимошенко" (БЮТ) в 0,38% голосов.