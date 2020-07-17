Составляя протокол, Министерство здравоохранения Украины не включило в него противовирусные препараты для начальной и легкой стадий инфицирования коронавирусом. И официальные представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и украинские медики неоднократно критиковали утвержденный Минздравом Украины официальный протокол лечения коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию 2020 года.

Об этом сообщило интернет-издание Лента.ua в материале "Минздрав приглашает в реанимацию".

Кроме насыщенности протокола "тяжелыми" препаратами типа Плаквенила - с большим количеством побочных эффектов и неподтвержденным действием против коронавируса, - для критики документа, как отмечают практические врачи, есть еще один повод: ярчайший изъян, который в схеме лечения от Минздрава изначально был допущен – и вот уже 5 месяцев остается без изменений.

А именно - отсутствие вообще какой-либо терапии, в частности противовирусной, при начальных и легких стадиях заболевания. На практике это нередко приводит к тому, что болезнь беспрепятственно прогрессирует из легкой формы – в тяжелые и критические, в том числе, требующие реанимации.

Издание отметило, что эффект в лечении ОРВИ (а коронавирус относится к семейству острых респираторных вирусных инфекций), напрямую зависит от своевременного применения противовирусных препаратов для снижения вирусной нагрузки, которая нарастает в первые несколько суток после инфицирования. Если не препятствовать вирусу на этом этапе – происходит переход к тяжелым стадиям заболевания в виде осложнений.

При коронавирусной инфекции актуальны идентичные закономерности и алгоритмы: терапию нужно начинать уже в период, когда вирусная нагрузка еще в процессе нарастания.

Однако, в протоколе Минздрава даже не упомянут начальный этап заболевания Covid-19. Чиновники оправдываются тем, что "препарата против коронавируса - Covid-19 не существует".

Между тем, в Украине официально зарегистрированы более 20 противовирусных действующих веществ с показаниями: "профилактика и лечение ОРВИ". Однако Минздрав Украины, вопреки международной практике, не инициировал доклинических исследований этих препаратов, чтобы попытаться выделить действующее вещество, способное влиять на коронавирус.

Журналисты объясняют эту стратегическую ошибку тем, что Минздрав привлек к составлению протокола исключительно непрофильных специалистов – среди подписантов протокола лечения Covid-19 нет ни одного вирусолога или представителя профильных научных институтов.

Показательным является тот факт, что, например, в локальном протоколе лечения Covid-19 в Институте вирусологии им. Громашевского, в отличии от "министерского" протокола, предусмотрена противовирусная терапия на ранних стадиях болезни. Такой же подход демонстрирует, по данным издания, более 100 клиник, где применяют один из отечественных противовирусных препаратов.

"Официальный протокол лечения Covid-19 при отсутствии в нем противовирусной терапии на начальных стадиях болезни, по сути, означает своеобразное "приглашение в реанимацию", - резюмировали журналисты.