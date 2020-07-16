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16 июля 2020, четверг, 18:34 1326
Верховная Рада и партии 2020-07-16T19:00:09+03:00
Українські Новини
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук

Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук

Павел Твердохлиб
Леонид Кравчук, Федерация, Верховная Рада Украины, Декларация о суверенитете, Унитарное государство
Леонид Кравчук. Фото: facenews.ua
Леонид Кравчук. Фото: facenews.ua

Первый Президент Украины Леонид Кравчук выступил на заседании Верховной Рады, посвященному 30-й годовщине принятия Декларации о суверенитете Украины. Его все встречали стоя и аплодисментами.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

"Честно говоря, мало кто верил, что зал, который сначала состоял из 370 коммунистов (хотя и они были разными), не верил, что мог быть принят документ такого содержания. Важная деталь: главой комиссии по подготовке декларации (о суверенитете Украины) был член КПСС", - сказал Кравчук.

"Мы не можем мириться с тем, что в обществе назревает противостояние центра и регионов - региональной элитой. Поверьте, это опасная тенденция. Она может расшатать мощь нашей страны. К тем, кто это делает, у меня просьба: сначала посоветуйтесь с народом, измените Конституцию: хочет народ федерацию или унитарное государство. В унитарном государстве это недопустимо", - подчеркнул Кравчук.

Большой проблемой первый президент Украины назвал противостояние между центром и региональными элитами.

"Мы не должны давать вмешиваться в наши дела. И все равно о ком речь - о западе или о востоке. Я обращаюсь ко всем: прекратите расшатывать ситуацию в стране", - резюмировал он.

Ранее первый заместитель спикера Руслан Стефанчук предложил провести торжественное заседание Верховной Рады 16 июля, в день принятия декларации о государственном суверенитете, и позвать тех, кто принимали в этом участие.

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР голосами 355 депутатов принял документ-декларацию о государственном суверенитете Украины.

Он состоял из 10 разделов. В разделе об экономической самостоятельности провозглашалось, что "земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные ресурсы являются собственностью украинского народа, т.е. граждан всех национальностей Украины".

Ранее Кравчук ранее раскритиковал Андрея Парубия за призывы выходить на Майдан. Первый президент Украины привел пример Германии о том, что там никто не рассказывает Ангеле Меркель, как вести переговоры и что ей говорить, и не выступают против главы государства, а наоборот поддерживают.

Напомним, что на заседании в Раде перед Кравчуком также выступил Владимир Зеленский.

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