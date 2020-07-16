Рассчитывать на то, что под надзором добрых дядь с Запада мы отберем честных судей, не приходится, – Золотарев

Инициатива поручить отбор судей в Украине иностранцам неприемлема и она не приведет к тому, результату, который хочет получить страна.

Об этом заявил политтехнолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя инициативу Михаила Саакашвили о проведение в Украине очередной кардинальной судебной реформы.

"У нас иностранцы уже реформировали полицию, у нас под контролем иностранцев было создано НАБУ, фактически это автономная антикоррупционная вертикаль, опекаемая Западом, и мы видим эффект? Нет, эффекта нет. Все те же пороки, которые свойственны украинской правоохранительной системе, свойственны и НАБУ. Да еще и с сомнительным профессиональным уровнем. Поэтому рассчитывать на то, что под надзором добрых дядь с Запада мы отберем честных и прозрачных судей, не приходится", - полагает он.

Нападки на судебную систему со стороны грантовых организаций и активистов он объясняет выполнением внешнего заказа.

"Страна, фактически, находится под внешним тотальным управлением. Грантовые активисты имеют достаточно мощную политическую поддержку целого ряда посольств, которые, собственно говоря, уже прямо диктуют свое видение того, как должна реформироваться Украина. Подмандатная территория должна быть понятной и управляемой. Именно с помощью этого "грантоедского" сословия и пытаются реализовать эту идею", - сказал эксперт.

Он считает, что есть смысл отказаться от иностранной опеки и делать судебную реформу силами украинских специалистов.

"В целом необходимо пересмотреть подходы. Да, мы можем привлекать иностранцев в качестве консультантов, но не в качестве тех людей, которые принимают решения и имеют право голоса при принятии решений. Потому что тогда нарушается принцип политической ответственности. Как бы там не было, даже если нас 35 млн (человек), этого вполне достаточно, чтобы найти компетентного профессионала. И потом не пенять, как с полицейской реформой, на Деканоидзе и Згуладзе, что, мол, это они не доделали и поэтому у нас вместо реформированной полиции – муляж американской полиции", - уточнил эксперт.

"Нужен другой подход. Порочность реформы Порошенко заключалась в том, что под разговоры о реформировании судебной системы фактически Порошенко пытался взять ее под контроль. Теперь судебную систему, с помощью агентов внешнего влияния, пытаются поставить под контроль коллективного Запада. А нужно сделать такую реформу, чтобы поставить судебную власть под контроль украинцев. Возможно, судей низового уровня должны выбирать сами граждан и тогда они будут меньше прислушивается к звонкам, найти золотую середину. Все должно быть сбалансировано", - резюмировал политолог.