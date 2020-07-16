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16 липня 2020, четвер, 18:05 148
Судова влада 2020-07-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
Розраховувати на те, що під наглядом добрих дядь із Заходу ми оберемо чесних суддів, не доводиться, – Золотарь

Розраховувати на те, що під наглядом добрих дядь із Заходу ми оберемо чесних суддів, не доводиться, – Золотарьов

Павло Твердохліб
Судова реформа, Андрій Золотарьов, Михайло Саакашвілі, Виконавчий комітет реформ, Третій сектор
Андрій Золотарьов. Фото: gs.fm
Андрій Золотарьов. Фото: gs.fm

Ініціатива доручити відбір суддів в Україні іноземцям неприйнятна та вона не призведе до того, результату, який прагне одержати країна.

Про це заявив політтехнолог, керівник центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов, коментуючи ініціативу Михайла Саакашвілі про проведення в Україні чергової кардинальної судової реформи.

"У нас іноземці вже реформували поліцію, у нас під контролем іноземців було створено НАБУ, фактично це автономна антикорупційна вертикаль, опікувана Заходом, і ми бачимо ефект? Ні, ефекту немає. Все ті ж вади, які властиві українській правоохоронній системі, властиві й НАБУ. Та ще з сумнівним професійним рівнем. Тому розраховувати на те, що під наглядом добрих дядь із Заходу ми оберемо чесних і прозорих суддів, не доводиться", - вважає він.

Нападки на судову систему з боку грантових організацій та активістів він пояснює виконанням зовнішнього замовлення.

"Країна, фактично, перебуває під зовнішнім тотальним управлінням. Грантові активісти мають досить потужну політичну підтримку цілого ряду посольств, які, власне кажучи, вже прямо диктують своє бачення того, як повинна реформуватися Україна. Підмандатна територія повинна бути зрозумілою і керованою. Саме з допомогою цього "грантоедского" стану й намагаються реалізувати цю ідею", - сказав експерт.

Він вважає, що є сенс відмовитися від іноземної опіки та робити судову реформу силами українських фахівців.

"В цілому необхідно переглянути підходи. Так, ми можемо залучати іноземців в якості консультантів, але не як тих людей, які приймають рішення і мають право голосу при прийнятті рішень. Бо тоді порушується принцип політичної відповідальності. Як би там не було, навіть якщо нас 35 млн (осіб), цього цілком достатньо, щоб знайти компетентного професіонала. І потім не нарікати, як з поліцейської реформою, на Деканоїдзе і Згуладзе, що, мовляв, це вони не доробили і тому у нас замість реформованої поліції – муляж американської поліції", - уточнив експерт.

"Потрібен інший підхід. Порочність реформи Порошенка полягала в тому, що під розмови про реформування судової системи фактично Порошенко намагався взяти її під контроль. Тепер судову систему, за допомогою агентів зовнішнього впливу, намагається поставити під контроль колективного Заходу. А потрібно зробити таку реформу, щоб поставити судову владу під контроль українців. Можливо, суддів низового рівня повинні обирати самі громадян і тоді вони будуть менше прислухається до дзвінків, знайти золоту середину. Все має бути збалансовано", - резюмував політолог.

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