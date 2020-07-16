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16 июля 2020, четверг, 15:17 21
Верховная Рада и партии 2020-07-16T15:34:21+03:00
Українські Новини
Бойко считает, что год работы новой власти – это год обмана избирателей

Бойко считает, что год работы новой власти – это год обмана избирателей

Павел Твердохлиб
Слуга народа, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, подводя итоги года работы парламента, заявил, что монобольшинство от партии "Слуга народа" не выполнило принципиальные обещания, которые давало своим избирателям. При этом власть продолжает непрофессиональную политику, игнорируя мнение и потребности людей.

Об этом гворится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик акцентировал, что власть не выполнила свои обещания. "Это был год колоссального обмана людей. Ни Президент Зеленский, ни монобольшинство не выполнили принципиальные обещания, которые давали людям. Мира нет, конфликт на востоке страны продолжается, а в результате их борьбы с бедностью люди стали еще беднее. Все, что "слуги" так красиво обещали, осталось лишь на бумаге. За что они не возьмутся – везде провал", – подчеркнул Бойко.

Поэтому неудивительно, что доверие людей к такой власти падает, отметил он.

"За этот год доверие к парламенту со стороны граждан резко упало. Верховная Рада начинала свою каденцию с уровня доверия в 60%, а сегодня имеет меньше 20%. Еще 2-3 месяца такой работы, и поддержка упадет до 4%, как у предыдущего состава парламента. Трудно вспомнить вещи, которые бы действительно были направлены на помощь людям, разве что увеличение выплат медикам и выделение средств на борьбу с коронавирусом. Но даже это стало обманом – деньги к медикам так и не дошли, их не увидели и в больницах. К сожалению, таких примеров очень много", – сказал народный депутат.

Причем власть продолжает непрофессиональную политику, игнорируя мнение и потребности людей.

"В условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривал вопрос легализации казино, который является абсолютно неуместным. Этому цинизму нужно положить конец, а эта бестолковая власть должна уйти в отставку", – резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

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