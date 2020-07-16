Бужанский ответил Вятровичу: в дивизию "СС Галичина" набирали добровольцев, а не силой

На заявление депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Владимира Вятровича о том, что украинцев заставляли воевать в составе дивизии СС "Галичина" силой или пропагандой откликнулся его коллега по Парламенту от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

Свою точку зрения он изложил на персональной странице в социальной сети Telegram.

"Тут Вятрович покривил душой.

Прекрасно знает правду, более того, озвучивал её ранее, но сейчас вынужден врать из политических соображений.

В дивизию СС Галичина набор был непросто добровольным. Туда стояла очередь добровольцев, большая, чем было нужно немцам.

В то же время, он не побоялся признать, что дивизия СС Галичина воевала за немецкие интересы, а не украинские, это нужно отметить", - констатировал депутат Бужанский.