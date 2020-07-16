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16 июля 2020, четверг, 10:21 364
Выборы 2020-07-16T10:45:01+03:00
Українські Новини
У Бойко назвали дискриминацией отказ Зеленского проводить выборы в Донецкой и Луганской областях

У Бойко назвали дискриминацией отказ Зеленского проводить выборы в Донецкой и Луганской областях

Павел Твердохлиб
Выборы, Бойко, Донбасс, Оппозиционная платформа - За життя, Зеленский
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

"Отказ Зе-власти проводить выборы в облсоветы Донецкой и Луганской областей - это дискриминация граждан и прямое нарушение Конституции." Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", размещенном на официальном портале политической силы.

"Для Зе-власти стало привычным нарушать Конституцию и не считаться с правами украинских граждан. Сегодня монобольшинство утвердило Постановление о проведении местных выборов осенью 2020. Но, как и режим Порошенко, отказало жителям Донецкой и Луганской областей в возможности избрать своих представителей в областные советы. Там по-прежнему будут управлять военно-гражданские администрации.

Власть не хочет выборов и уже боится своего народа. Они с ужасом смотрят на свои падающие рейтинги и тающее на глазах доверие людей. Но вместо того, чтобы вести страну к миру и обеспечить развитие, пытаются блокировать выборы, где только можно. В первую очередь - на востоке страны, где недовольство их политикой проявляется больше всего", - говорится в документе.    

В нем так же подчеркивается, что Оппозиционная платформа - За життя не поддержала дискриминационный подход монобольшинства в отношении жителей восточных областей. Парламентская фракция нашей политической силы проголосовала против этой вопиющей несправедливости. 

"Мы будем добиваться восстановления прав на самоуправление жителей Донецкой и Луганской областей. Будем инициировать принятие отдельного Постановления Верховной Рады, которое разблокирует проведение выборов в областные советы на востоке страны.

Конституция гарантирует право на самоуправление, и мы добьемся соблюдения этих прав.", - резюмируется в тексте заявления партии оппозиционеров.

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