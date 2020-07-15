Член ВСП Гречковский выиграл судебные дела у нардепов Лубинца и Курячего об опровержении обвинений

Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский выиграл иск к нардепу Дмитрию Лубинцу и заявителю по резонансному делу против него - бывшему адвокату Анджею Климчуку. Второй выигранный иск - к Лубинцу и бывшему нардепу Максиму Курячему - также подтвержден в апелляционной инстанции 15 июля.

Об этом Українським Новинам сообщила адвокат Ольга Демидюк.

По ее словам, 2 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда от 21 января, которое обязывало Лубинца и Климчука опровергнуть сделанные ими заявления о Гречковском во время брифинга в Верховной Раде в мае 2019 года.

Демидюк отметила, что поскольку мероприятие транслировал телеканал «Рада», канал должен предоставить эфир для такого опровержения в течение 15 дней.

Она добавила, что Климчук уже частично выполнил решение суда, зачитав его резолютивную часть на парламентском телеканале.

Демидюк сообщила, что в ходе рассмотрения судом были оценены высказывания нардепа относительно семьи Гречковского, его намерения быть избранным членом ВСП и уголовного дела против Гречковского, в котором на тот момент был вынесен оправдательный приговор.

Адвокат заявила, что суд признал ложным утверждение Климчука относительно оправдательного приговора Гречковскому, влияния на судей и прокуроров; безосновательности лишения Климчука права на занятие адвокатской деятельностью за негласное сотрудничество с правоохранительными органами.

Апелляционный суд также подтвердил законность взыскания с Лубинца и Климчука морального вреда по 25 тыс. гривен с каждого.

"Учитывая доказанность в судебном заседании факта распространения ответчиками об истце недостоверной информации, принимая во внимание то, что ответчиками не было доказано, что распространенная ими информация является достоверной, законным и обоснованным является вывод суда о наличии оснований для защиты личных неимущественных прав истца в связи с распространением недостоверной и ложной информации о нем", - сообщила Демидюк со ссылкой на решение суда.

По словам адвоката, Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о том, что распространенная информация о Гречковском не имела характера оценочных суждений, а была недостоверной, ложной и унижающей честь, достоинство и его деловую репутацию.

"Распространенна апеллянтами информация имеет категорическую утвердительную форму, прямо указывает на совершение истцом тех или иных противоправных действий, не является предположением или критикой деятельности истца, ее можно проверить на достоверность, поэтому она не является оценочными суждениями и подлежит опровержению. То есть, судом первой инстанции было правильно установлено, что распространенная апеллянтами информация содержит фактические данные, а затем может быть проверена на предмет ее соответствия действительности и как следствие может быть признана недостоверной", - подчеркнула адвокат, ссылаясь на решение Киевского апелляционного суда.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева 17 июля удовлетворил иск члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутатам Верховной Рады Дмитрию Лубинцу и Максиму Курячему, которые публично обвинили его в коррупции, и обязал нардепов опровергнуть эту информацию.

Гречковский избран в Высший совет правосудия съездом адвокатов Украины 15 февраля.

Ранее суд обязал СБУ и "Укринформ" опровергнуть ложь о Портнове.