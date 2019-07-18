Суд обязал нардепов Курячого и Лубинца опровергнуть обвинения в адрес члена ВСП Гречковского

Печерский районный суд Киева 17 июля удовлетворил иск члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутатам Верховной Рады Дмитрию Лубинцу и МаксимуКурячему, которые публично обвинили его в коррупции, и обязал нардепов опровергнуть эту информацию.



Об этом говорится в копии решения суда, которой располагают Українські Новини.



Публичные заявления нардепов были сделаны накануне съезда адвокатов Украины, который должен был избрать 2 адвокатов членами Высшего совета правосудия.

Члены БПП называли незаконным возможное избрание Гречковского в ВСП и акцентировали на том, что против него открыто угловное производство, хотя на тот момент уже был принят оправдательный приговор.



В частности, суд признал недостоверной информацию, которую озвучил Лубинец 5 февраля 2019 года в эфире парламентского телеканала "Рада", назвав Гречковского коррупционером и "горе-юристом", который не может быть избран в ВСП.

Суд обязал депутата опровергнуть обвинения в течение 15 дней после вступления в силу решения суда.



Также суд признал недостоверной и такой, которая нарушает честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которую озвучил Курячий во время пленарного заедания Верховной Рады 8 февраля.



В частности, нардеп заявил, что Гречковский в нарушение Конституции пытается избраться членом ВСП и что с "Гречковским украинское общество теряет надежды, возможности и терпение".



Суд обязал Курячого опровергнуть все обвинения в адрес члена ВСП на следующем после вступления в силу решения суда пленарном заседании парламента.



Кроме этого, суд взыскал с нардепов по 2 305 гривен судебного сбора.



Данное решение может быть обжаловано.

Как сообщали Українські Новини, Гречковский избран в Высший совет правосудия съездом адвокатов Украины 15 февраля.

Ранее суд обязал СБУ и "Укринформ" опровергнуть ложь о Портнове.