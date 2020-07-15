Легализации игорного бизнеса недостаточно, необходимо урегулировать его налогообложение, - эксперты

Эксперты отмечают, что легализации игорного бизнеса недостаточно, необходимо урегулировать его налогообложение.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Что ждет игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре Українських Новин.

"Да, за 2285-д проголосовали, но рано радоваться: еще нужно дождаться, чтобы Президент подписал принятый законопроект. А во-вторых, есть колоссальная проблема – не урегулирован вопрос с налогообложением игорного бизнеса", - отметил Антон Кучухидзе, политолог-международник.

По его словам, необходимо принять максимально быстро законопроект №2713-д.

"15 сентября Кабмин должен подать бюджетную резолюцию. А какой бюджет может быть без налогов?", - отметил эксперт.

В свою очередь Валерий Клочок, политический и экономический эксперт, удивлен, что некоторые депутаты от оппозиции выступали против легализации игорного бизнеса.

"Меня удивляли заявления особенно депутатов оппозиции, которые выступали против этого закона, потому что это якобы будет разрухой для наших семей", - отметил он.

Эксперты также сообщили, что до принятия законопроекта 2713-д, все будет работать согласно с изменениями в налоговый кодекс, которые были приняты в 2016-м году, когда налоги приняли, а основного закона не было: остается налог на выигрыш 18%.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.