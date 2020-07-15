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  • Налог GGR надо вводить после системы онлайн мониторинга игорного бизнеса, - эксперты
15 июля 2020, среда, 14:57 191
Экономика 2020-07-15T15:30:02+03:00
Українські Новини
Налог GGR надо вводить после системы онлайн мониторинга игорного бизнеса, - эксперты

Налог GGR надо вводить после системы онлайн мониторинга игорного бизнеса, - эксперты

Алина Заика
Игорный бизнес, Легализация игорного бизнеса

Налог GGR надо вводить после системы онлайн мониторинга игорного бизнеса.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Что ждет игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре Українських Новин.

Хочу поддержать мысль, что невозможно вводить налоги на все и сразу. Изначально на игорный бизнес предполагалось ввести несколько налогов. На сегодняшний момент та редакция, которая принята, стала дружелюбней к организаторам игр. Но без 2713-д ни один инвестор не пойдет в Украину, пока не будет понимать ситуацию с налоговым распределением", - отметил Юрий Гаврилечко, экономический эксперт.

По его словам, невозможно дать расклад инвестору, сколько при определенном объеме вложений, они получат возврата денег обратно.

В свою очередь Виктор Скаршевский, экономический эксперт, отметил, что по календарному графику в этом году больших поступлений от легализации игорного бизнеса не будет.

"Потому что нет четкого понимания по налогообложению… Достаточным условием будет, когда пропишут налоговые правила. Это либо высокие лицензии и низкие налоги, либо наоборот. В Украине намного более эффективно будет модель при высоких лицензиях и низких налогах. Проконтролировать будет сложно, пока нет системы онлайн мониторинга", - отметил он.

Эксперты поприветствовали, что налоговый комитет нашел согласие по отмене налога с выигрыша игрока, уменьшение ставок GGR, приняв разумную позицию, что большой лицензионный платеж, фактически является скрытым налогом на игорную прибыль.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Источник : Українські новини
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