Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти

Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Що чекає на гральний бізнес після легалізації?" в прес-центрі Українських Новин.

"Хочу підтримати думку, що неможливо вводити податки на все і відразу. Спочатку на гральний бізнес передбачалося ввести декілька податків. На сьогоднішній момент та редакція, яка прийнята, стала доброзичливішим до організаторів ігор. Але без 2713-д жоден інвестор не піде в Україну, поки не буде розуміти ситуацію з податковим розподілом", - зазначив Юрій Гаврилечко, економічний експерт.

За його словами, неможливо дати розклад інвесторам, а саме, скільки при певному обсязі вкладень, вони зможуть повернути грошей назад.

У свою чергу Віктор Скаршевський, економічний експерт, зазначив, що за календарним графіком у цьому році великих надходжень від легалізації грального бізнесу не буде.

"Тому що немає чіткого розуміння щодо оподаткування... Достатньою умовою буде, коли пропишуть податкові правила. Це або високі ліцензії і низькі податки, або навпаки. В Україні набагато більш ефективно буде модель при високих ліцензії та низьких податках. Проконтролювати буде складно, поки немає системи онлайн моніторингу", - зазначив він.

Експерти привітали, що податковий комітет дійшов згоди щодо скасування податку з виграшу гравця, зменшення ставок GGR, прийнявши розумну позицію, що великий ліцензійний платіж, фактично є прихованим податком на гральний прибуток.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.