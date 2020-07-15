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15 июля 2020, среда, 14:47 2622
Экономика 2020-07-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
Эксперты приветствуют легализацию игорного бизнеса и надеются на скорейшее подписание закона Президентом

Эксперты приветствуют легализацию игорного бизнеса и надеются на скорейшее подписание закона Президентом

Алина Заика
Игорный бизнес, Легализация игорного бизнеса

Эксперты приветствуют легализацию игорного бизнеса и надеются на скорейшее подписание закона Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции "Что ждет игорный бизнес после легализации?" в пресс-центре Українських Новин.

Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан", сообщил, что принятие вышеуказанного закона является большим шагом.

"Это шаг от теневого рынка, от той ошибки, которая была допущена в 2009 году. Все моралисты объединяются и говорят, что игорный бизнес это плохо. Они не хотят объяснять, почему игорный бизнес при их каденции работал эффективно. Да, есть попытки заблокировать этот законопроект… Надеюсь, что Дмитрий Разумков сделает это оперативно, поставит постановления (об отмене легализации игорного бизнеса) на голосование, депутаты провалят их и отправят Президенту закон на подписание", - сказал Мельник.

По его словам, без урегулирования налоговой нагрузки вряд ли кто-то будет покупать лицензии.

В свою очередь Антон Кучухидзе, политолог-международник, убежден, что весь концерт по демонизации игорного бизнеса начнется после фактической легализации и после того, как начнут работать первые казино, игорные залы и т.д.

"Пока рано радоваться (принятию закона), потому что в технико-юридических правках будет весь концерт. Необходимо дождаться подписания закона Президентом", - сказал он.

Эксперты сошлись во мнении, что у парламента 9-го созыва было уже достаточно много прорывных решений, и легализация игорного бизнеса одно из них, а несправедливости, которая существовала 12 лет, пришел конец: теперь государство наведет порядок на улицах, защитит граждан от мошенников, а ответственный бизнес начнет пополнять казну.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Источник : Українські новини
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