Вместо восстановления гигантских зарплат в госкомпаниях, лучше помочь медикам, - Левочкин

Запланированное в сводном бюджете финансирование медицины из всех источников в размере около 170 млрд гривен не соответствует ее минимальным потребностям, особенно в условиях пандемии COVID-19. Также, по словам народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Сергея Левочкина, необходимо обеспечить безусловный приоритет финансирования расходов здравоохранения над всеми остальными расходами, информирует портал партии ОП-ЗЖ.

"Правительство заявляет об успехах в борьбе с коронавирусом, но умалчивает о том, что средств на медицину по-прежнему катастрофически не хватает. Согласно рекомендациям ВОЗ и украинскому законодательству, финансирование здравоохранения должно составлять не менее 5% ВВП. У нас же даже в случае, если все запланированные расходы будут профинансированы, сумма составит 4,3%. Поэтому, чтобы выполнить собственный закон, бюджет здравоохранения нужно увеличить ещё минимум на 30 млрд. Их можно найти, если провести реальное сокращение расходов на госаппарат вместо того, чтобы планировать восстановление гигантских зарплат членам набсоветов госкомпаний", - заявил политик.

Он объяснил, что проблемы медицины, проявившиеся еще весной, до сих пор никуда не делись: из-за старта второго уровня "реформы" в регионах продолжают закрываться больницы, а в зону наибольшего риска попали противотуберкулезные, психиатрические и другие специализированные медучреждения.

"Кроме того, несмотря на задекларированное повышение тарифов на медуслуги, все больницы продолжают работать по "апрельским" расценкам, которые покрывают только половину реальных расходов. В таких условиях реальная охрана здоровья украинцев невозможна", - убежден народный депутат.

При этом, по его словам, ситуацию усугубляет недофинансирование уже запланированных расходов на медицину: по данным главы Счетной палаты, программа медгосгарантий и мероприятия по противодействию распространению COVID-19 профинансированы на 29,9 млрд грн или на 30,4% меньше запланированного.

"Необходимо на время карантина ввести безусловную законодательную норму о приоритете финансирования расходов здравоохранения над всеми другими расходами, включая расходы на госаппарат и обслуживание госдолга. Правительство должно, наконец, понять, что именно во время эпидемии является главным. Если оно этого не понимает, нам нужно другое правительство", - резюмировал Сергей Левочкин.