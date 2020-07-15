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15 липня 2020, середа, 11:47 107
Верховна Рада і партії 2020-07-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
Замість відновлення гігантських зарплат в держкомпаніях, краще допомогти медикам, - Льовочкін

Замість відновлення гігантських зарплат в держкомпаніях, краще допомогти медикам, - Льовочкін

Ірина Дорофейчук
Бюджет, Медицина, Лікарі, фінансування, ОП-ЗЖ, Льовочкін
Сергій Льовочкін. Фото: ВП-ЗЖ
Сергій Льовочкін. Фото: ВП-ЗЖ

Заплановане в зведеному бюджеті фінансування медицини з усіх джерел у розмірі близько 170 млрд гривень не відповідає її мінімальним потребам, особливо в умовах пандемії COVID-19. Також, за словами народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Сергія Льовочкіна, необхідно забезпечити безумовний пріоритет фінансування витрат охорони здоров'я над усіма іншими витратами, інформує портал партії ОП-ЗЖ.

"Уряд заявляє про успіхи в боротьбі з коронавірусом, але замовчує про те, що коштів на медицину, як і раніше, катастрофічно не вистачає. Згідно з рекомендаціями ВООЗ і українським законодавством, фінансування охорони здоров'я має становити не менше 5% ВВП. У нас же навіть у разі, якщо всі заплановані витрати будуть профінансовані, сума складе 4,3%. Тому, щоб виконати свій закон, бюджет охорони здоров'я потрібно збільшити ще мінімум на 30 млрд. Їх можна знайти, якщо провести реальне скорочення витрат на держапарат замість того, щоб планувати відновлення гігантських зарплат членам наглядових рад держкомпаній", - заявив політик.

Він пояснив, що проблеми медицини, що проявилися ще навесні, досі нікуди не поділися: через старт другого рівня "реформи" в регіонах продовжують закриватися лікарні, а в зону найбільшого ризику потрапили протитуберкульозні, психіатричні та інші спеціалізовані медустанови.

"Крім того, незважаючи на задеклароване підвищення тарифів на медпослуги, всі лікарні продовжують працювати за "квітневими" розцінками, які покривають лише половину реальних витрат. У таких умовах реальна охорона здоров'я українців неможлива", - переконаний народний депутат.

При цьому, за його словами, ситуацію погіршує недофінансування вже запланованих витрат на медицину: за даними голови Рахункової палати, програма меддержгарантій і заходи з протидії поширенню COVID-19 профінансовані на 29,9 млрд грн або на 30,4% менше від запланованого.

"Необхідно на час карантину ввести безумовну законодавчу норму про пріоритет фінансування витрат охорони здоров'я над усіма іншими витратами, включаючи витрати на держапарат і обслуговування держборгу. Уряд повинен, нарешті, зрозуміти, що саме під час епідемії є головним. Якщо він цього не розуміє, нам потрібно інший уряд", - резюмував Сергій Льовочкін.

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