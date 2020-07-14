"Электротяжмаш" видит большие перспективы партнерства с "Турбоатомом", — Бусько

ГП "Электротяжмаш" совместно с основным партнером - АО "Турбоатом" (Харьков) видит возможность нарастить портфель заказов для АО "Укргидроэнерго" в 2-3 раза в ближайшие два года, об этом информирует временно отстраненный по своей просьбе от исполнения обязанностей гендиректора предприятия Виктор Бусько.

"На сегодняшний день совместно с основным партнером -" Турбоатом "реализуется проект модернизации турбогенераторного оборудования Укргидроэнерго, в дальнейшем планируется совместное участие в не менее крупных проектах на атомных электростанциях Украины. Перспектива работы с" Укргидроэнерго "очень серьезная. Мы видим возможность нарастить портфель заказов в 2-3 раза в перспективе ближайших двух лет ", - сообщил Бусько агентству" Интерфакс-Украина".

Бусько проинформировал о задолженности за поставленную продукцию по линии поставок "Электротяжмаш" - "Турбоатом" - "Укргидроэнерго": "Это было связано с тем, что заказ" Укргидроэнерго "кредитует ЕБРР, у которого свои жесткие правила работы с подрядчиками и проверки документов на оплату. Это серьезные лондонские банкиры, с которыми нужно четко и системно работать. Мы за два месяца смогли наладить эффективное взаимодействие, поэтому пошли оплаты, которых завод очень ждал. В ближайшие недели мы увидим еще больше проплат за отгруженную продукцию ".

Напомним, в период с 2020-го по 2024 "Укргидроэнерго" планирует реконструировать 20 гидроагрегатов, а также планирует реконструкцию старейшей станции - Днепровской ГЭС. По состоянию на 1 января 2020 проект "Реабилитация гидроэлектростанций" был профинансирован суммарно на 10346000000 грн, в том числе кредитные средства МФО составляют 4078000000, собственные средства компании - 6268000 грн.