Как Верховная Рада может убить украинское энергетическое машиностроение

Государство обязано защищать своего производителя: это рабочие места для людей, налоги и так далее. Все это очевидно. Правда, из этого правила есть исключения. Существуют международные обязательства вроде Договора об ассоциации с ЕС или соглашений ВТО, которые ограничивают государства в их стремлении закрыть собственные рынки для иностранных участников. И в этом есть определенная логика: выравнивание конкурентных преимуществ, с одной стороны, подтягивает своих "отстающих" производителей, а с другой - дает своим "сильным" производителям возможность играть на других рынках. Это глобальное "выравнивание" в конечном итоге работает на потребителя, кем бы он ни был – обычным гражданином, частной компанией или госструктурой: потребитель получает доступ к более качественным товарам и услугам. Но вопрос поддержки своего производителя с повестки дня не снимается никогда. И выдержать баланс между поддержкой своих и участием в глобальной экономической системе путем соблюдения общемировых правил игры - одна из главных экономических задач любого государства.

Украина с этой задачей, похоже, может не справиться. Вчера депутаты не поддержали законопроект о внесении изменений в госбюджет и тем самым – спасли украинское энергетическое машиностроение. Это отрасль, которая, в отличие от авиастроения, более-менее благополучно пережила все постсоветские кризисы. Отрасль, в которой так или иначе заняты сотни тысяч украинцев и которая приносит в бюджет страны миллиарды. Но все еще может повториться, и если депутаты таки проголосуют за этот законопроект, сегодня или в будущем, украинское энергетическое машиностроение рискует последовать за украинским авиастроением.

Итак, судя по названию, это был вполне рутинный документ, а судя по содержанию – даже полезный и декларирующий благие намерения. Но куда ведет выстланная этими намерениями дорога, видно не сразу.

Во-первых, в законопроекте речь идет о помощи украинскому малому и среднему бизнесу, пострадавшему от карантина. Это, конечно, важно. Но данная часть написана настолько размыто и безграмотно (о чем научно-экспертное управление Верховной Рады составило разгромное заключение), что выглядит как маскировка для другой части документа. А вот тут - самое интересное: во второй части речь идет о предоставлении государственных гарантий для «Укргидроэнерго» по кредитам, которые привлекаются для финансирования строительства третьей очереди Днестровской и строительства Каневской гидроаккумулирующих станций.

Казалось бы – дело нужное. Если бы не одно "но". Весь вопрос в том, у кого "Укргидроэнерго" собирается брать кредиты и к чему это приведет.

Еще в сентябре 2018 года китайская POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED проявила настойчивый интерес к контрактам "Укргидроэнерго". "Укргидроэнерго" - частная компания, которую будущее украинского энергетического машиностроения волнует мало, - отнеслась к появлению на горизонте китайских производителей вполне благосклонно. Чем была вызвана эта благосклонность, можно только предполагать, но то, что интерес к себе китайцы как-то "подогрели", - вполне вероятно: украинское энергетическое машиностроение вполне соответствует мировым стандартам, и этот украинский рынок в сторонних производителях не нуждается.

Понимая, что выбор китайского подрядчика выглядит не только не патриотично, но и экономически нецелесообразно, и это вызовет вопросы у украинских машиностроителей, китайцы начали раздавать обещания.

Поначалу все выглядело прекрасно: мы, говорили китайцы, выступим генеральными подрядчиками, а харьковские "Турбоатом" и "Электротяжмаш" станут субподрядчиками и тоже заработают. Зачем в этой схеме нужны китайцы? Все очень просто: цена вопроса - около 10 миллиардов гривен (!). "Укргидроэнерго" такими суммами не располагает, а китайские банки готовы профинансировать реконструкцию его объектов быстро и без проволочек. Для этого нужна только одна "мелочь": гарантом таких кредитов должно выступить государство Украина. Тонкость в том, что "Укргидроэнерго" - компания частная, и выдачу госгарантий под ее кредиты нужно протащить через сессионный зал Верховной Рады.

Дальше все стало еще интереснее: почувствовав поддержку со стороны "Укргидроэнерго" и решив, что госгарантии под их кредиты – вопрос почти решенный, китайцы, вроде бы не нарушая обещаний, внесли небольшие "коррективы" в договоренности с украинскими производителями. Оказалось, что объемы работ, которые должны выполнить украинские производители, будут объявлены уже после тендера и с учетом того, насколько "Турбоатом" и другие украинские производители будут соответствовать требованиям китайских банкиров, финансирующих проект. Требования эти, конечно, загадка, но вряд ли они станут для украинской стороны приятным сюрпризом.

Кроме того, китайцы потребовали, чтобы украинские производители имели дело только с ними. Себя они тоже "связали обязательствами": китайцы имеют право работать только с определенными украинскими подрядчиками, но захоти они разместить заказы в любой другой стране – ничто не будет помехой.

Уверенность китайцев в том, что дело в шляпе, привела к тому, что они, ничуть не стесняясь, обсуждали в присутствии инженеров "Турбоатома" возможность доставки рабочего колеса гидротурбины из Китая морем. То есть о том, что украинский производитель останется за бортом контракта, говорилось практически открытым текстом.

Можно ли обвинять китайцев в, мягко говоря, агрессивном поведении на украинском рынке? В общем-то, нет. Они действуют исходя из собственных интересов, в том числе - государственных. Для Китая, как и для Украины, да и для любой страны, крупный контракт для своего производителя – это тысячи рабочих мест, бюджетные поступления, а учитывая важность энергетического машиностроения для мировой экономики – вес государства на международной арене. Это понимают китайцы. Это понимают в любой стране мира. Понимают ли это в Украине?

Если через Верховную Раду удастся пропихнуть законопроект о госгарантиях для кредитов "Укргидроэнерго", Украина даст китайцам возможность за китайские же деньги реконструировать свои энергетические объекты. И не просто даст возможность, но и сама выступит гарантом этого невиданного праздника щедрости. А для китайцев это будет действительно праздник, ведь заработают не только производители, но и банкиры: кредиты вряд ли будут беспроцентными. Попутно для Украины это станет мощным выстрелом себе в ногу, так как пошатнет едва ли не самую мощную отрасль украинской промышленности – энергетическое машиностроение.

Интересно, что бы сказал на все это Тарас Шевченко, наблюдая с днепровских круч за реконструкцией Каневской гидроаккумулирующей станции, ведущейся китайцами и за китайские деньги, которые Украина должна будет вернуть с процентами? "Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають". Лучше не скажешь.