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14 июля 2020, вторник, 17:47 582
Недвижимость 2020-07-14T18:00:01+03:00
Українські Новини
Мы не допустим самовольный захват Дома Руссова, – Труханов

Мы не допустим самовольный захват Дома Руссова, – Труханов

Ирина Дорофейчук
Дом Руссова, Геннадий Труханов, Мэр Одессы
Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба
Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба

Мэр Одессы Геннадий Труханов во время рабочего выезда заявил, что 3 июля памятник архитектуры, знаменитый Дом Руссова был зарегистрирован за территориальной общиной Одессы. Несмотря на это, в нем велось незаконное строительство.

Об этом сообщило интернет-издание РБК-Украина.

"Недавно кто-то оформил в собственность часть этого памятника архитектуры. Причем сделано это в городе Рени, что сразу вызывает вопросы. Правоохранители должны дать оценку действиям регистраторов, которые проводили оформление. Ну а тем временем сомнительные "собственники" каждую квартиру в 30 метров самовольно расширяли в 300 метров и начинали там строительство, хаотичную перепланировку", - сказал Труханов.

Он также сообщил о том, что эти незаконные действия уже остановлены. А в отношении должностных лиц, которые их допустили, будет проведено служебное расследование. В данный момент мэрия обращается в правоохранительные органы.

Мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова является историческим и культурным наследие всех одесситов.

"Уважаю частную собственность, но такие значимые памятники архитектуры, как Дом Руссова, должны принадлежать всем одесситам. Мы не позволим их незаконно приватизировать и портить. Борьба предстоит нелегкая, но мы обязательно сделаем это уникальное здание всеобщим достоянием", - резюмировал Труханов.

Напомним, ранее Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы.

Ранее СМИ сообщали, что в Одессе активно ведется работа по реконструкции парка "Преображенский" и городского зоопарка.

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