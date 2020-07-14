У 2020 році на бізнес в Україні тиснуть силовики і податківці навіть більше, ніж раніше, – Рада бізнес-омбудсмена

У 2020 році на бізнес в Україні тиснуть силовики і податківці навіть більше, ніж раніше, – Рада бізнес-омбудсм

Майже 500 скарг від підприємців надійшло в 1-му кварталі 2020 року до Ради бізнес-омбудсмена. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник збільшився на 13%.

Такі дані містяться у звіті Ради бізнес-омбудсмена за 1-й квартал 2020 року.

Левова частка скарг представників вітчизняного бізнесу щодо неправомірних дій податківців та правоохоронців - 58% та 11% звернень відповідно.

За даними Ради, збільшилася кількість скарг щодо податкових перевірок, кримінальних справ з податкових питань і блокування податкових накладних. Що стосується скарг українських підприємців на дії правоохоронних органів, то за останні 3 місяці таких надійшло 50.

Лідером за кількістю заяв на неправомірні рішення стала Національна поліція (33 скарги). Далі - органи Прокуратури (12 скарг) та замикає трійку Служба безпеки України (6 скарг).

Уточнюється, що за рік кількість скарг на дії Національної поліції збільшилася на 3%, органів Прокуратури - зменшилася на 45%, Служби безпеки України - зросла на 50%.

В цілому, за час роботи до Ради бізнес-омбудсмена надійшло більше 7 000 скарг від підприємців на дії тих чи інших органів влади та силовиків. Абсолютним рекордсменом за кількісним показником є Київська область. На її підприємців доводиться практично кожна третя скарга, що надходить до бізнес-омбудсмена.

У цілому, проблема тиску на бізнес з боку правоохоронців, актуальна для України давно. За словами генерал-майора СБУ Івана Герасимовича така ситуація є головною загрозою для економіки нашої країни.

"Будемо відвертими: для правоохоронних органів та контролюючих органів бізнес є, швидше, об'єктом для незаконного збагачення, поборів, корупції та інших недобрих проявів. Простіше кажучи, з того, кого повинні захищати правоохоронці, ми як бізнес перетворилися на об'єкт, який намагаються використовувати для наживи", - вважає він.

Красномовним підтвердженням і сумної статистики Ради бізнес-омбудсмена і слів експерта є постійні публічні заяви самих представників великих успішних бізнесів в Україні.

Так, нещодавно про кримінальне переслідування своїх компаній за нібито фінансування тероризму заявив бізнесмен Ігор Тинний. Справи щодо його енергетичних підприємств були відкриті при дивних обставинах. Як стверджує сам бізнесмен, справи стосуються виробництва, зокрема, тих структур, які кілька років тому склали конкуренцію компаніям, що належали родині чинного голови СБУ. Про те, що в цьому кримінальному переслідуванні силовиків є елементи особистого конфлікту інтересу Івана Баканова вже заявили в парламенті.

Ще один подібний приклад мав місце по відношенню до столичного забудовника Артура Мхітаряна. Тоді СБУ обвинувачувала його у порушенні містобудівного законодавства. Але після публічного скандалу та різких заяв самого підприємця провадження були закриті.