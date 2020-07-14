Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату

10 июля состоялся протестный митинг у проходной завода Coca-Cola в пгт. Великая Александровка (Броварской район, Киевская область) с требованиями повышения уровня заработной платы работникам завода. К протестам привело то, что с 2013 года зарплата работников уменьшилась почти вдвое в долларовом эквиваленте.

Об этом сообщило интернет-издание Дело.ua, ссылаясь на сообщение профсоюзной группы "Авангард".

"Несмотря на то, что цена товара выросла, завод не уменьшал объемов производства, а даже наоборот - количество произведенной продукции выросло почти вдвое, а во время карантина предприятие не останавливалось", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже на протяжении 2019-2020 годов члены профсоюза "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" неоднократно обращались к руководству компании, чтобы обсудить уровень зарплаты. Но администрация Coca-Cola категорически отказалась вести какие-либо переговоры.

По словам председателя заводского профсоюза Сергея Рудницкого, ситуация на предприятии начала ухудшаться с приходом нового руководства в 2013 году.

Во время акции к митингующим никто из руководства завода так и не вышел. В ответ на это профсоюз обещает продолжать акции протеста, пока не начнется диалог по повышению зарплат.

Напомним, несколько десятков работников завода Coca-Cola, который находится в пгт. Александровка Киевской области, вышли на акцию протеста 18 июня. Участники акции требовали повышения заработной платы на 100%, поскольку с 2013 года их зарплата почти не менялась.

В то же время в компании утверждают, что по возможности повышают зарплаты ежегодно. Кроме повышения в прошлом году значительно увеличивали зарплату и в 2018: тогда оклады работников производства выросли на 46% - это на 10% выше, чем в среднем по компании, и в разы больше уровня инфляции за 2018 год. В целом, средняя заработная плата в системе компаний Coca-Cola в Украине в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, выросла на 22,3%.