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14 июля 2020, вторник, 16:03 555 Мнение
Медицина 2020-07-14T16:05:47+03:00
Українські Новини
Андрей Грибанов: Зашоренность снижает эффективность

Андрей Грибанов: Зашоренность снижает эффективность

Ирина Дорофейчук
Табак, Алкоголь, общественное здоровье, Андрей Грибанов, Нацслужба здоровья Украины
Андрей Грибанов. Фото из открытых источников
Андрей Грибанов. Фото из открытых источников

Внештатный эксперт Национальной службы здоровья Украины Андрей Грибанов прокомментировал существующие в мире подходы к общественному здоровью, а именно невозможность полного запрета табака, алкоголя и идею снижения воздействия на организм человека вредных химических веществ.

В мире наметилось два подхода к общественному здоровью. Первый – ортодоксальный, который исповедует Всемирная организация здравоохранения, пытаясь максимально обложить запретами все, что вредно для здоровья – алкоголь, сигареты, наркотические вещества. Даже если эти запреты катастрофически не работают. Второй – более реалистичный подход США, к которому все больше склоняются и многие страны Европейского Союза, Великобритания, Канада, Япония – подход harm reduction (снижение вреда): мы не сможем отучить людей пить и курить, но мы можем попытаться снизить риски для здоровья для самого человека и окружающих.

Как бы Вы восприняли, если бы Ваш стоматолог предложил Вам на воспаленный зубной нерв положить мышьяк – и походить с ним несколько дней? А если бы Ваш терапевт начал лечить пневмонию горчичниками и раскаленными банками?

Наверное, Вы бы подумали, что Ваш врач навеки застрял в реалиях советской медицины – образца 1970-80-х годов. И обвинили бы его в устаревшем медицинском мышлении.

Но медицина развивается стремительно – наверное, даже быстрее, чем физика, химия и другие точные науки. Ведь на кону здоровье и жизнь человека.

Поэтому сегодня врач обязан изучать иностранную медицинскую литературу, ездить на международные конференции, проходить стажировки за границей – т.е. он обязан быть открытым ко всему новому. Зашоренность снижает эффективность.
Иногда, читая иностранные (прежде всего, американские, европейские) протоколы лечения, просто поражаешься смелости мысли, остроумию, умению находить абсолютно неожиданные решения – и, в результате, повышать эффективность лечения. В моей практике было несколько случаев, когда я рисковал лечить не по украинским, а по западным протоколам – и благодаря этому помогал спасти жизнь человека.

"Черно-белый подход" vs. "50 оттенков серого"

Но особенно разочаровывает, когда устаревшее медицинское мышление демонстрируют те, кто должны задавать мировые стандарты и подходы в медицине.

Я уже не раз критиковал Всемирную организацию здравоохранения за ее беспомощность, неспособность координировать усилия по борьбе с эпидемиями – не только коронавируса, но также эболы в Западной Африке в 2013-2015 гг., кори – в 2018-2019 гг.
Недавнее решение США покинуть ВОЗ – это вполне логичный результат неэффективности и беспомощности главной медицинской организации мира. "Организацию вчерашнего дня" покидает страна, которая является абсолютным лидером по инвестициям в здравоохранение – как в абсолютных цифрах (2,3 трлн долларов в год), так процентном соотношении к ВВП (16-17%).

В США не самая доступная медицина в мире (тут, как правило, лидируют страны Скандинавии, Сингапур и Гонконг), но она наиболее передовая в плане методик лечения, сложности операций, новейшего оборудования, наиболее эффективных лекарственных препаратов.

США абсолютный лидер по количеству лауреатов Нобелевской премии в сфере физиологии и медицины (97). Для сравнения, на втором месте Великобритания, у которой лишь 30 лауреатов. Половина всех новых лекарственных препаратов, созданных в мире за последние 20 лет, были изобретены в США.

И главное, что мне всегда импонировало в США и американской медицине (в т.ч. во время моей стажировки в одном из лучших госпиталей США – в Питтсбурге) – это умение мыслить нестандартно – в т.ч. в вопросах общественного здоровья.
Вот свежий пример. Несколько дней назад американская Food and Drug Administration – один из наиболее строгих в мире госорганов в сфере надзора за пищевыми, лекарственными, табачными и косметическими препаратами (действует еще с 1906 года, а кандидатура главы FDA предлагается лично Президентом США) официально рекомендовал предоставить IQOS (система нагревания табака) – цитирую: "статус продукции с модифицированным риском с целью продвижения целей общественного здоровья".

Нашего человека, привыкшего к "Минздрав предупреждает…", такая новость просто шокирует – табачные изделия могут "продвигать цели общественного здоровья"? Но как заявил директор по маркетингу FDA Митч Зеллер, "данные показывают, что продажа этих товаров может помочь взрослым курильщикам отказаться от обычных сигарет и снизить воздействие на организм человека вредных химических веществ, если они полностью переключатся на IQOS".

Это решение не было спонтанным. Это т.н. evidence-based approach – подход, базирующийся на доказательствах. В частности, на двух годах клинических и неклинических исследований перед разрешением товара на продажу в США в апреле 2019 года. А потом еще один год исследований перед данной рекомендацией.

Причем это уже не первый случай использования альтернативных табачных изделий для снижения курения в развитых странах мира. К примеру, Швеция, в т.ч. благодаря использованию т.н. "снуса" (жевательного табака) снизила не только уровень курения до самого низкого в ЕС, но и уровень смертности от табака - до 15,2 на 10 000 человек – это в 2 раза ниже, чем средний уровень по ЕС.

Другой пример – Великобритания, где Public Health England рекомендует вейпинг для борьбы с курением. И действительно за прошедшие годы количество британских курильщиков сократилось на рекордные 2 млн человек. А в Японии, благодаря системам нагревания табака (в т.ч. IQOS) уровень курения в 2016-2019 годах начал снижаться в среднем на 9,5% ежегодно, хотя ранее снижение не превышало 3% в год.

Все эти довольно разные товары объединяет одно – они не предполагают процесса горения. А значит не выделяются многие наиболее опасные смолы и химические соединения.

Да, все эти товары содержат никотин (хотя никотин есть и в никотиновых пластырях, рекомендованных ВОЗ). Да, все эти товары не являются полностью безопасными. Это кстати, признают и в FDA – в т.ч. рамках своего решения по поводу IQOS – система не безопасна, но она на порядок безопаснее сигарет. Из-за этого, кстати, во многих странах (в т.ч. в странах ЕС) регулирование (в т.ч. налоговое) альтернативных табачных товаров уже намного мягче по сравнению с традиционными сигаретами.

В отличие от Всемирной организации здравоохранения, которой присуще «черно-белое мышление» (это хорошо, а это плохо), в США понимают, что в мире есть еще более 50 "оттенков серого". И в данном случае серый все-таки получше черного.
Как заявлял бывший директор департамента исследований и сотрудничества Всемирной организации здравоохранения, а на данный момент профессор Национального университета Сингапура Тикки Пангесту, "в какой-то момент ВОЗ, похоже, утратила чувство цели и выработала закрытый менталитет, который заставляет ее занимать неосуществимые, не подлежащие обсуждению или контрпродуктивные позиции, которые не подкреплены надежной наукой".

Его коллега, профессор эпидемиологии Университета Ноттингема (Великобритания) и директор Британского центра исследования табака и алкоголя Джон Бриттон "ВОЗ уже следует политике снижения вреда в других сферах общественного здравоохранения, в т.ч. что касается наркотиков и сексуального здоровья. Если ВОЗ хочет хотя бы немного приблизиться к достижению своих целей по сокращению заболеваемости от курения, организации понадобится стратегия стимулирования перехода курильщиков, которые не могут бросить курить, на бездымные никотиновые продукты".

Действительно, упомянутый подход – harm reduction (снижение вреда) – уже реализуется и в других сферах. К примеру, в Великобритании для лиц, злоупотребляющих наркотиками, действует метадоновая заместительная терапия. А в канадском Ванкувере таким людям делают бесплатно инъекции более легких наркотиков – снижая и уровень передачи СПИДа, и количество ограблений с целью получения денег для покупки наркотиков.

Конечно, мы можем брезгливо морщиться, как представители Всемирной организации здравоохранения, вспоминая банальные истины о вреде табака, алкоголя и наркотиков. Но от этого люди не перестанут курить и пить. Да, можно продолжать придумывать новые запреты. Но вот только помогают они – примерно как горчичники от пневмонии.

Главное – это спасенные жизни. И если они есть – все остальное не столь важно.

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