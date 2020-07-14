Внештатный эксперт Национальной службы здоровья Украины Андрей Грибанов прокомментировал существующие в мире подходы к общественному здоровью, а именно невозможность полного запрета табака, алкоголя и идею снижения воздействия на организм человека вредных химических веществ.

В мире наметилось два подхода к общественному здоровью. Первый – ортодоксальный, который исповедует Всемирная организация здравоохранения, пытаясь максимально обложить запретами все, что вредно для здоровья – алкоголь, сигареты, наркотические вещества. Даже если эти запреты катастрофически не работают. Второй – более реалистичный подход США, к которому все больше склоняются и многие страны Европейского Союза, Великобритания, Канада, Япония – подход harm reduction (снижение вреда): мы не сможем отучить людей пить и курить, но мы можем попытаться снизить риски для здоровья для самого человека и окружающих.

Как бы Вы восприняли, если бы Ваш стоматолог предложил Вам на воспаленный зубной нерв положить мышьяк – и походить с ним несколько дней? А если бы Ваш терапевт начал лечить пневмонию горчичниками и раскаленными банками?

Наверное, Вы бы подумали, что Ваш врач навеки застрял в реалиях советской медицины – образца 1970-80-х годов. И обвинили бы его в устаревшем медицинском мышлении.

Но медицина развивается стремительно – наверное, даже быстрее, чем физика, химия и другие точные науки. Ведь на кону здоровье и жизнь человека.

Поэтому сегодня врач обязан изучать иностранную медицинскую литературу, ездить на международные конференции, проходить стажировки за границей – т.е. он обязан быть открытым ко всему новому. Зашоренность снижает эффективность.

Иногда, читая иностранные (прежде всего, американские, европейские) протоколы лечения, просто поражаешься смелости мысли, остроумию, умению находить абсолютно неожиданные решения – и, в результате, повышать эффективность лечения. В моей практике было несколько случаев, когда я рисковал лечить не по украинским, а по западным протоколам – и благодаря этому помогал спасти жизнь человека.

"Черно-белый подход" vs. "50 оттенков серого"

Но особенно разочаровывает, когда устаревшее медицинское мышление демонстрируют те, кто должны задавать мировые стандарты и подходы в медицине.

Я уже не раз критиковал Всемирную организацию здравоохранения за ее беспомощность, неспособность координировать усилия по борьбе с эпидемиями – не только коронавируса, но также эболы в Западной Африке в 2013-2015 гг., кори – в 2018-2019 гг.

Недавнее решение США покинуть ВОЗ – это вполне логичный результат неэффективности и беспомощности главной медицинской организации мира. "Организацию вчерашнего дня" покидает страна, которая является абсолютным лидером по инвестициям в здравоохранение – как в абсолютных цифрах (2,3 трлн долларов в год), так процентном соотношении к ВВП (16-17%).

В США не самая доступная медицина в мире (тут, как правило, лидируют страны Скандинавии, Сингапур и Гонконг), но она наиболее передовая в плане методик лечения, сложности операций, новейшего оборудования, наиболее эффективных лекарственных препаратов.

США абсолютный лидер по количеству лауреатов Нобелевской премии в сфере физиологии и медицины (97). Для сравнения, на втором месте Великобритания, у которой лишь 30 лауреатов. Половина всех новых лекарственных препаратов, созданных в мире за последние 20 лет, были изобретены в США.

И главное, что мне всегда импонировало в США и американской медицине (в т.ч. во время моей стажировки в одном из лучших госпиталей США – в Питтсбурге) – это умение мыслить нестандартно – в т.ч. в вопросах общественного здоровья.

Вот свежий пример. Несколько дней назад американская Food and Drug Administration – один из наиболее строгих в мире госорганов в сфере надзора за пищевыми, лекарственными, табачными и косметическими препаратами (действует еще с 1906 года, а кандидатура главы FDA предлагается лично Президентом США) официально рекомендовал предоставить IQOS (система нагревания табака) – цитирую: "статус продукции с модифицированным риском с целью продвижения целей общественного здоровья".

Нашего человека, привыкшего к "Минздрав предупреждает…", такая новость просто шокирует – табачные изделия могут "продвигать цели общественного здоровья"? Но как заявил директор по маркетингу FDA Митч Зеллер, "данные показывают, что продажа этих товаров может помочь взрослым курильщикам отказаться от обычных сигарет и снизить воздействие на организм человека вредных химических веществ, если они полностью переключатся на IQOS".

Это решение не было спонтанным. Это т.н. evidence-based approach – подход, базирующийся на доказательствах. В частности, на двух годах клинических и неклинических исследований перед разрешением товара на продажу в США в апреле 2019 года. А потом еще один год исследований перед данной рекомендацией.

Причем это уже не первый случай использования альтернативных табачных изделий для снижения курения в развитых странах мира. К примеру, Швеция, в т.ч. благодаря использованию т.н. "снуса" (жевательного табака) снизила не только уровень курения до самого низкого в ЕС, но и уровень смертности от табака - до 15,2 на 10 000 человек – это в 2 раза ниже, чем средний уровень по ЕС.

Другой пример – Великобритания, где Public Health England рекомендует вейпинг для борьбы с курением. И действительно за прошедшие годы количество британских курильщиков сократилось на рекордные 2 млн человек. А в Японии, благодаря системам нагревания табака (в т.ч. IQOS) уровень курения в 2016-2019 годах начал снижаться в среднем на 9,5% ежегодно, хотя ранее снижение не превышало 3% в год.

Все эти довольно разные товары объединяет одно – они не предполагают процесса горения. А значит не выделяются многие наиболее опасные смолы и химические соединения.

Да, все эти товары содержат никотин (хотя никотин есть и в никотиновых пластырях, рекомендованных ВОЗ). Да, все эти товары не являются полностью безопасными. Это кстати, признают и в FDA – в т.ч. рамках своего решения по поводу IQOS – система не безопасна, но она на порядок безопаснее сигарет. Из-за этого, кстати, во многих странах (в т.ч. в странах ЕС) регулирование (в т.ч. налоговое) альтернативных табачных товаров уже намного мягче по сравнению с традиционными сигаретами.

В отличие от Всемирной организации здравоохранения, которой присуще «черно-белое мышление» (это хорошо, а это плохо), в США понимают, что в мире есть еще более 50 "оттенков серого". И в данном случае серый все-таки получше черного.

Как заявлял бывший директор департамента исследований и сотрудничества Всемирной организации здравоохранения, а на данный момент профессор Национального университета Сингапура Тикки Пангесту, "в какой-то момент ВОЗ, похоже, утратила чувство цели и выработала закрытый менталитет, который заставляет ее занимать неосуществимые, не подлежащие обсуждению или контрпродуктивные позиции, которые не подкреплены надежной наукой".

Его коллега, профессор эпидемиологии Университета Ноттингема (Великобритания) и директор Британского центра исследования табака и алкоголя Джон Бриттон "ВОЗ уже следует политике снижения вреда в других сферах общественного здравоохранения, в т.ч. что касается наркотиков и сексуального здоровья. Если ВОЗ хочет хотя бы немного приблизиться к достижению своих целей по сокращению заболеваемости от курения, организации понадобится стратегия стимулирования перехода курильщиков, которые не могут бросить курить, на бездымные никотиновые продукты".

Действительно, упомянутый подход – harm reduction (снижение вреда) – уже реализуется и в других сферах. К примеру, в Великобритании для лиц, злоупотребляющих наркотиками, действует метадоновая заместительная терапия. А в канадском Ванкувере таким людям делают бесплатно инъекции более легких наркотиков – снижая и уровень передачи СПИДа, и количество ограблений с целью получения денег для покупки наркотиков.

Конечно, мы можем брезгливо морщиться, как представители Всемирной организации здравоохранения, вспоминая банальные истины о вреде табака, алкоголя и наркотиков. Но от этого люди не перестанут курить и пить. Да, можно продолжать придумывать новые запреты. Но вот только помогают они – примерно как горчичники от пневмонии.

Главное – это спасенные жизни. И если они есть – все остальное не столь важно.