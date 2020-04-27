Андрей Грибанов: Как эпидемия в очередной раз победила ВОЗ

Международные организации, как и живые организмы, рождаются, взрослеют, достигают пика своего развития, и, увы, умирают, уступив место новым, более способным. К примеру, Лига наций, не сумевшая предотвратить крупнейшую трагедию человечества ХХ века – Вторую мировую войну, в 1945 г. уступила место Организации объединенных наций.

Новый век принес новую глобальную трагедию. Вспышка пандемии коронавируса охватила уже почти все страны мира (кроме разве что Туркменистана, президент которой поступил наиболее оригинально, запретив своим указом коронавирус у себя в стране).

Уже заражено более 2,2 млн. человек, погибло более 150 тыс.

Пандемия коронавируса показала существенные проблемы в работе еще одной глобальной организации – Всемирной организации здравоохранения.

Первыми о несостоятельности ВОЗ заявили Соединенные Штаты Америки, которые являются крупнейшим донором организации (15% бюджета, за 2019 г. около 400 млн. долларов).

Президент США Дональд Трамп уже распорядился приостановить на 60-90 дней финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп обвинил ВОЗ в "катастрофическом решении": организация выступила против ограничений на пассажирские перевозки из Китая и не потребовала от Пекина большей прозрачности в вопросах пандемии, фактически подыграв Поднебесной.

Желание Трампа найти виновных в трагедии, которая больнее всего ударила именно по США, тем более на фоне не слишком удачных решений его администрации и накануне президентских выборов – вполне понятно.

В то же время, претензии к Всемирной организации здравоохранения, есть не только у США, и не только у Трампа. В прошлый четверг лидеры "Большой Семерки" также жестко раскритиковали работу ВОЗ. Как пишет Reuters, "лидеры напомнили, что страны G7 ежегодно вносять более 1 млрд. долларов в ВОЗ, и значительная часть беседы касалась отсутствия прозрачности в работе ВОЗ и хронично неправильного управления ВОЗ во время пандемии. Лидеры G7 призвали провести аудит и реформирование ВОЗ".

О возможности сокращения взносов в ВОЗ задумалась Австралия. И хотя премьер-министр Скотт Моррисон пока решил не замораживать 53 млн. долларов взноса Австралии – в т.ч. из-за совместных проектов с ВОЗ в Тихоокеанском регионе, тем не менее, как пишет местная пресса, премьер Австралии с пониманием и симпатией отнесся к критике Трампа в сторону ВОЗ. Более того, австралийские парламентарии – и от либералов, и от лейбористов – довольно жестко заявили: в следующие годы ВОЗ получит от Австралии деньги, только если организация проведет кардинальные внутренние реформы.

Как пишет The Wall Street Journal, "миру нужна компетентная глобальная организация, которая могла бы обеспечить надежное консультирование в сфере здравоохранения и оперативно координировать ответные меры на международные вспышки заболеваний".

Другие эпидемии – медленная реакция ВОЗ и помощь частных фондов

Опыт борьбы с другими вспышками эпидемий также подтверждает проблемы в работе Всемирной организации здравоохранения. К примеру, эпидемия эболы в странах Западной Африки в 2013-2015 гг. также застала ВОЗ врасплох – реакция на эпидемию со стороны организации была медленной и неэффективной. По сути реагировать на заражения эболой в ВОЗ начали… на 4-6 месяце эпидемии, когда из малонаселенных сел Гвинеи и Сьерра-Леоне эбола уже "перебралась" в крупные города Западной Африки.

В мае 2015 г. группа экспертов, сформированная Исполкомом ВОЗ, представила в Женеве доклад, в котором жестко раскритиковала Всемирную организацию здравоохранения за ее медленное реагирование на вспышку заболевания, унесшего к тому времени более 11 тыс. жизней. Во многом тогда эпидемию эболы удалось ликвидировать не благодаря ВОЗ, а благодаря военным медикам США, Британии и других западных стран.

По результатам доклада, ВОЗ еще в 2015 г. приняла решение о реформировании механизма оперативного реагирования на вспышки опасных заболеваний. В частности, речь шла о создании спецфонда в 100 млн. долларов и глобального кадрового резерва медицинских работников. Но, увы, как показала вспышка коронавируса, данный механизм оказался неэффективным.

Беспомощность ВОЗ в борьбе с эпидемиями показала и недавняя вспышка кори, которая затронула в 2018-2019 гг. в том числе и Украину. В 2018 г. в мире заразились корью 10 млн. человек, погибли – 140 тыс. В США в 2019 г. году были зафиксированы максимальные значения заражения корью за последние 25 лет. Похожая ситуация и в Восточной Европе, и в Африке. Во многом из-за того, что Всемирная организация здравоохранения не смогла эффективно контролировать и координировать вакцинацию против кори. Рост публичных кампаний по отказу от вакцинации во многом отображал уровень недоверия людей к медицине – что также негативно характеризует работу ВОЗ.

Конечно многие болезни человечества, которые так мучили его в ХХ ст., удалось или победить, или максимально обуздать – в т.ч. речь и о малярии, и о туберкулезе. Но, как и в случае с эболой, основную помощь и координацию в борьбе с ними оказала не ВОЗ. К примеру, в сфере борьбы с малярией и туберкулезом один только Билл Гейтс и его фонд сделали больше чем вся Всемирная организация здравоохранения.

Аналогично и по "чуме ХХ века" – по СПИДу. Хотя в Украине ВИЧ-инфицированных около 1% населения, а в странах южной Африки их процент достигает катастрофических 20-25%, предотвратить распространение заболевания и увеличить продолжительность жизни инфицированных помогает не столько ВОЗ, сколько частные фонды. К примеру, в Украине основную поддержку в этой сфере предоставляет фонд Виктора Пинчука.

Нужен аудит эффективности

Конечно, во время пандемии Всемирную организацию здравоохранения без денег не оставят, и не ликвидируют. Но пандемия коронавируса закончится и вот тогда необходим будет масштабный аудит эффективности Всемирной организации здравоохранения – с соответствующими организационными решениями. Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, "когда мы полностью перевернем страницу этой эпидемии, будет время оглянуться, понять, как появилась эта болезнь, как она так катастрофически быстро распространилась по планете, а также как все причастные к данному вопросу реагировали на кризис".

Такая "попытка оглянуться" нужна будет не только государствам-донорам и не только из-за неэффективно потраченных денег. Прежде всего, это нужно, чтобы не допустить подобной "глобальной беспомощности" в будущем. Ведь убивает не только вирус, убивает беспомощность тех, кто должен был с этим вирусом бороться.

Андрей Грибанов, внештатный эксперт Национальной службы здоровья Украины