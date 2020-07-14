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14 июля 2020, вторник, 14:59 96
Верховная Рада и партии 2020-07-14T15:00:02+03:00
Українські Новини
Власть отказалась выполнять предвыборные обещания и должна уйти в отставку, - Бойко

Власть отказалась выполнять предвыборные обещания и должна уйти в отставку, - Бойко

Татьяна Зотова
Выборы, Бойко, Обещания, Власть, Зеленский, ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОП-ЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОП-ЗЖ

"Власть отказалась от обещаний, данных избирателям, и поэтому должна уйти в отставку." Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады, информирует портал политической силы.

"Это был год колоссального обмана людей со стороны президента Зеленского и правящего большинства в парламенте. Вопросы завершения войны на востоке страны, борьбы с бедностью, социальной поддержки - всё это осталось на бумаге. И президент Зеленский, и парламентское большинство не выполнили свои предвыборные обещания", - отметил Юрий Бойко.

По его словам, вместо решения вопросов, которые действительно являются важными для людей и страны, парламент и правительство сосредоточились на своих личных интересах.

"В условиях экономического кризиса Верховная Рада принимает чисто лоббистский законопроект о легализации казино. Распродается земля и стратегические предприятия. При этом люди и бизнес не получают никакой поддержки, система социальной защиты разрушена, а медицина и образование продолжают подвергаться разрушительным экспериментам", - подчеркнул оппозиционный политик.

Фракция Оппозиционной платформы - За життя выступает категорически против такой политики.

"Позиция нашей фракции абсолютно четкая: какое-либо внеочередное заседание парламента должно иметь одну цель. Первое - смена правительства. Правительство должно уйти в отставку, потому что оно перепутало приоритеты. И второе - принятие законопроектов, которые помогут нашим людям пережить эти сложные времена. Всё остальное, что выносится на внеочередные заседания, на которых настаивает президент страны, без такой повестки дня - это издевательство над народом Украины, это пренебрежение интересами наших людей. И в этом балагане мы участвовать не будем!", - акцентировал Юрий Бойко.

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