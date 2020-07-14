15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

15 июля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?" Во время пресс-конференции будут обсуждаться такие темы: Налоговое регулирование игорного бизнеса Демонизация игорного бизнеса будет и дальше продолжаться: кто главные бенефициары? Успеет ли бюджет получить поступления от игорного бизнеса уже в 2020 году? Спикеры: Антон Кучухидзе, политолог-международник; Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан"; Виктор Скаршевский, экономический експерт; Юрий Гаврилечко, экономический експерт; Валерий Клочок, политический и экономический эксперт. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.