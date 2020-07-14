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14 июля 2020, вторник, 14:11 22
Пресс-центр 2020-07-14T14:17:37+03:00
Українські Новини
15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

Алина Заика

15 июля 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини" состоится пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

Во время пресс-конференции будут обсуждаться такие темы:

  • Налоговое регулирование игорного бизнеса
  • Демонизация игорного бизнеса будет и дальше продолжаться: кто главные бенефициары?
  • Успеет ли бюджет получить поступления от игорного бизнеса уже в 2020 году?

Спикеры:

  • Антон Кучухидзе, политолог-международник;
  • Николай Мельник, глава аналитической группы "Левиафан";
  • Виктор Скаршевский, экономический експерт;
  • Юрий Гаврилечко, экономический експерт;
  • Валерий Клочок, политический и экономический эксперт.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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