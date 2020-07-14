СЕО Parimatch Сергей Портнов: Легализация позволит привлекать инвестиции и развивать сферу развлечений целого

Верховная Рада Украины приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". После 11 лет запрета на государственном уровне восстановлено существования индустрии азартных игр и ее сегмент наиболее динамично развивается - беттинг (ставки на исход спортивных соревнований). Одна из топ-5 мировых беттинг-компаний - международный холдинг Parimatch уже поддержал инициативу государства и готовится к выходу на украинский рынок.

Изменения в законодательстве соответствуют общемировому тренду: последние несколько лет европейские страны и США активно внедряют национальное лицензирования игорного бизнеса. Эксперты уверены, что легализация игорного бизнеса - важнейший шаг для детенизации сферы игорной индустрии, привлечения в страну крупных международных инвестиций, что будет способствовать развитию новых технологий и создание рабочих мест.



СЕО Parimatch Сергей Портнов: "Для нас, как для международной компании, очень важно работать в прозрачном юридическом поле с определенными правилами игры. Это открывает возможности расширять бизнес, привлекать иностранные инвестиции и развивать сферу развлечений целого региона. Легализация - это логичный шаг технологической трансформации, ведь сфера беттинг во всем мире - драйвер новых технологий, которые придут в страну вместе с инвестициями ".



Среди главных положительных эффектов, которые государство получит от легализации - дополнительные налоговые поступления в бюджет, развитие инфраструктуры смежных отраслей экономики, создание тысяч рабочих мест. По прогнозам участников рынка, уже к концу года украинский бюджет может получить дополнительно около 5 млрд грн от продажи лицензий, а также от налоговых отчислений. К тому же будет устранено источник коррупции, в частности в спорте. Сами игроки получат легальный статус и защиту своих прав, а украинский спорт - новые спонсорские программы.



Parimatch всегда поддерживал идею легализации рынка и заявляет о своей открытости к диалогу с властью для предоставления международного опыта и компетентного экспертизы. Ну а после завершения процесса легализации холдинг готов расширить сотрудничество с украинским спортом, которое в течение последних 11 лет осуществлял в формате меценатской поддержки.